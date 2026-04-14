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ईरान-अमेरिका में समझौता कराने निकले शी जिनपिंग, पेश किया 4 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव

Apr 14, 2026 09:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को डुबाने की धमकी दी है। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, लेकिन चीन जैसे मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए 4 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव रखा है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में शांति वार्ता विफल हो गई। फिलहाल युद्धविराम समाप्त होने से पहले नई बातचीत की संभावना पर विचार चल रहा है। शी जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के दौरान यह योजना पेश की। चीन ने अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को खतरनाक बताया है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को डुबाने की धमकी दी है। ईरान ने होर्मुज की खाड़ी को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है, लेकिन चीन जैसे मित्र देशों के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है। शी जिनपिंग की 4 सूत्रीय योजना में पहला बिंदु मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर जोर देता है। इसमें क्षेत्रीय देशों से संबंध सुधारने और स्थायी सुरक्षा ढांचा बनाने की अपील की गई है।

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4 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव क्या है?

दूसरा बिंदु राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करने पर केंद्रित है, जिसमें किसी भी देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन न करने की बात कही गई है। तीसरा बिंदु वैश्विक अराजकता रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखकर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान करता है। चौथा बिंदु विकास और सुरक्षा को जोड़ने पर बल देता है, जिसमें चीन अपने आधुनिकीकरण के अनुभव साझा करके क्षेत्रीय प्रगति में योगदान देने का वादा करता है।

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चीन ने अमेरिका की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है। ट्रंप ने ईरान को सैन्य सहायता देने पर चीन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसे चीन ने पूरी तरह से गढ़ी हुई खबर बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अगर यूएस अतिरिक्त टैरिफ लगाने का बहाना बनाता है तो चीन निश्चित रूप से दृढ़ विरोध करेगा। ट्रंप अगले महीने बीजिंग का दौरा करेंगे जहां शी जिनपिंग से बातचीत होनी है। चीन मध्य पूर्व में अपना रचनात्मक योगदान जारी रखते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने का वादा कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद चीन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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