चीन की नौसेना ने अमेरिका को भी दे दी टेंशन, समंदर में रोज उतर पड़ते हैं 100 जहाज
चीन की नौसेना अब अमेरिका को भी टेंशन देने लगी है। चीनी जहाजों का बेड़ा अमेरिका से भी बड़ा हो गया है जिनमें से 100 जहाज रेग्युलर समंदर में रहते हैं। चीन लगातार नए पोत भी विकसित कर रहा है।
चीन ने बड़ी संख्या में अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं। यह अमेरिका के लिए बेहद चिंता की बात है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भी क्षेत्रीय नौसेनाओं में गिनी जाने वाली चीन की नेवी आज अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में हैं। समंदर में व्यस्त रहने वाले व्यापार मार्गों पर भी चीन के युद्धपोत दिखाई दे जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि हर रोज करीब 100 चीनी युद्धपोतों की समंदर में मौजूदगी रहती है।
अमेरिका से बड़ी हो गई चीन की नौसेना
द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का समुद्री बेड़ा अब अमेरिका से भी 35 फीसदी बड़ा हो गया है। उसके पास कम से कम 400 युद्धपोत हैं। बीते कुछ सालों में चीन ने सबसे तेज नौसेना विकसित की है। चीन का इरादा समंदर पर राज करने का है और इसलिए वह नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है। यह अमेरिका समेत कई देशों के लिए चिंता की बात है।
व्यस्त रहने वाले दक्षिण चीन सागर, जापान और ताइवान के आसपास चीन अपना प्रभुत्व दिखाने में कसर नहीं छोड़ता है। चीन ने अदन की खाड़ी में भी अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। शंघाई के पास एक ऐसा द्वीप है जहां चीन की युद्धपोतों की फैक्ट्री है। यहीं बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज भी बनाए जाते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट् में कहा गया है कि इसी द्वीप से चीन के नए-नए युद्धपोत निकलते हैं। इनमें फ्रिगेट से डिस्ट्रॉयर क्लास तक के युद्धपोत शामिल हैं।
ताइवान के अधइकारियों ने एक मैप शेयर करते हुए बताया था कि चीन के 53 जहाज जिनमें से 34 युद्धपोत थे, फिलीपीन्स की ओर जा रहे थे। जापान के रक्षा विभाग ने भी तीन चीनी युद्धपोतों को नोटिस किया था। ये सभी प्रशांत के ओसुमी जलडमरूमध्य में सफर कर रहे थे। बीजिंग का कहना है कि प्रशांत महासागर में चीनी युद्धपोतों का उतरना सामान्य है और वह उनकी रूटी एक्सरसाइज का हिस्सा है।
जल्द मिल सकते हैं ट्रंप और जिनपिंग
चीन ने शुक्रवार को पहली बार पुष्टि की कि वह राष्ट्रपति शी चिनफिंग, उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक संभावित मुलाकात को लेकर चर्चा कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि चीन ''तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के संबंध में संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है''।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें