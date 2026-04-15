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अब अमेरिका और चीन में न खिंच जाए तलवार! ब्लॉक नहीं तोड़ पाया चीनी जहाज, होर्मुज लौटा

Apr 15, 2026 11:21 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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एक दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में आ और जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं।

अब अमेरिका और चीन में न खिंच जाए तलवार! ब्लॉक नहीं तोड़ पाया चीनी जहाज, होर्मुज लौटा

चीन और अमेरिका में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। खबर है कि खाड़ी को पार कर चुके चीनी कंपनी के जहाज को वापस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वापस आना पड़ा है। अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों के लिए लगाए गए ब्लॉक के बाद भी चीनी जहाज के गुजरने की रिपोर्ट्स थीं। खास बात है कि ईरान के साथ डील के चलते अमेरिका की तरफ से इस जहाज पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट में शिपिंग डेटा के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा रिच स्टैरी जहाज बुधवार को होर्मुज लौट आया है। एक दिन पहले ही इस जहाज ने खाड़ी को पार किया था। यह मिडियम रेंज जहाज शंघाई शुआनरुन शिपिंग कंपनी का है और ढाई लाख बैरल मैथेनॉल लेकर लौट रहा था। फिलहाल, कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पहले दिन निकले थे 8 जहाज

अमेरिकी तरफ से ब्लॉक लगाए जाने के पहले ही दिन 8 जहाज गुजरे थे, जिनमें चीनी जहाज भी शामिल था। खबर है कि अमेरिकी पोत ने चाबहार से गुजरने के दौरान तेल के 2 टैंकर रोक लिए थे। कुछ समय पहले ही यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है।

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चीन दे चुका वॉर्निंग

एक दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में आ और जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे।' खास बात है कि चीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

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युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध 'खत्म होने के करीब' है। साथ ही दावा किया कि यदि वह अभी पीछे हट जाएं, तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। मैं इसे लगभग समाप्ति के करीब मानता हूं।' बुधवार को इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा।

ट्रंप ने कहा, 'मुझे दिशा बदलनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो आपके पास ऐसा ईरान होता जिसके पास परमाणु हथियार होता। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता, तो आप वहां हर किसी को 'सर' कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे।'

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पाकिस्तान में हो सकती है बात

पीटीआई भाषा ने न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से बताया कि ईरान के साथ दूसरे दौर की वार्ता इस्लामाबाद में 'अगले दो दिनों में' आयोजित की जा सकती है। ट्रंप ने अखबार को बताया, 'आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले दो दिनों में कुछ भी हो सकता है, और हम वहां जाने के लिए अधिक इच्छुक हैं।' ट्रंप ने दूसरे दौर की वार्ता की संभावना का श्रेय पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 'शानदार काम' को दिया।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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