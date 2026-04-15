अब अमेरिका और चीन में न खिंच जाए तलवार! ब्लॉक नहीं तोड़ पाया चीनी जहाज, होर्मुज लौटा

एक दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में आ और जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं।

चीन और अमेरिका में अब तनाव बढ़ने की आशंका है। खबर है कि खाड़ी को पार कर चुके चीनी कंपनी के जहाज को वापस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वापस आना पड़ा है। अमेरिका की तरफ से ईरान के बंदरगाहों से गुजरने वाले जहाजों के लिए लगाए गए ब्लॉक के बाद भी चीनी जहाज के गुजरने की रिपोर्ट्स थीं। खास बात है कि ईरान के साथ डील के चलते अमेरिका की तरफ से इस जहाज पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट में शिपिंग डेटा के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा रिच स्टैरी जहाज बुधवार को होर्मुज लौट आया है। एक दिन पहले ही इस जहाज ने खाड़ी को पार किया था। यह मिडियम रेंज जहाज शंघाई शुआनरुन शिपिंग कंपनी का है और ढाई लाख बैरल मैथेनॉल लेकर लौट रहा था। फिलहाल, कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

पहले दिन निकले थे 8 जहाज अमेरिकी तरफ से ब्लॉक लगाए जाने के पहले ही दिन 8 जहाज गुजरे थे, जिनमें चीनी जहाज भी शामिल था। खबर है कि अमेरिकी पोत ने चाबहार से गुजरने के दौरान तेल के 2 टैंकर रोक लिए थे। कुछ समय पहले ही यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा था कि नाकेबंदी के पहले 24 घंटों में ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने-जाने वाले सभी यातायात को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है।

चीन दे चुका वॉर्निंग एक दिन पहले ही चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने नाकेबंदी को लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा, 'हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पानी में आ और जा रहे हैं। ईरान के साथ हमारे व्यापार और ऊर्जा के समझौते हैं। हम उन समझौतों का सम्मान करेंगे और उन्हें निभाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल नहीं देंगे।' खास बात है कि चीन, ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है।

युद्ध खत्म करने के संकेत दे रहे हैं ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध 'खत्म होने के करीब' है। साथ ही दावा किया कि यदि वह अभी पीछे हट जाएं, तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक साक्षात्कार में कहा, 'मुझे लगता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। मैं इसे लगभग समाप्ति के करीब मानता हूं।' बुधवार को इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा।

ट्रंप ने कहा, 'मुझे दिशा बदलनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो आपके पास ऐसा ईरान होता जिसके पास परमाणु हथियार होता। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता, तो आप वहां हर किसी को 'सर' कहकर संबोधित कर रहे होते और आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे।'