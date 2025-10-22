चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ‘गुप्त’ बैठक, बंद कमरे में 'FYP' पर चर्चा; चीन में सब ठीक है?

संक्षेप: चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 20 अक्टूबर को बीजिंग में अपनी 20वीं केंद्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई। सरकारी मीडिया के अनुसार, यह बंद कमरों वाली चर्चा आगामी 15वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तय करेगी। हालांकि इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक युद्ध जारी है। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 155 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी जारी की है। इस तनावपूर्ण स्थिति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ने 20 अक्टूबर को बीजिंग में अपनी 20वीं केंद्रीय समिति की चौथी बैठक बुलाई। सरकारी मीडिया के अनुसार, यह बंद कमरों वाली चर्चा आगामी '15वीं पंचवर्षीय योजना' की रूपरेखा तय करेगी। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। द एपोच टाइम्स के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक सामाजिक-आर्थिक टाइम बम पर बैठी है।

द एपोच टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने 14वीं पंचवर्षीय योजना ( Five Year Plan ) में 'उत्कृष्ट उपलब्धियां' होने का दावा किया है, लेकिन विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। वरिष्ठ वित्तीय जानकार शू झेन ने पिछले पांच सालों को 'आर्थिक संकट का दौर' करार दिया। उन्होंने चेताया कि एवरग्रांडे के कंगाली से चीन के रियल एस्टेट बुलबुले का फूटना देश की विकास यात्रा के मुख्य चालकों में से एक को तबाह कर गया है।

शू ने कहा कि अमेरिका-चीन व्यापार विवाद के कारण निर्यात ठप हो गया है, जबकि महामारी के बाद उपभोक्ताओं का भरोसा हिल गया है। इसके परिणामस्वरूप दिवालिया होने, नौकरियां जाने और घरों तथा स्थानीय प्रशासनों पर डाकू-जैसे कर्ज का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने एवरग्रांडे की हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से हटाने और परिसमापन प्रक्रिया को पूरे चीन के आर्थिक ढहाव का संकेत बताया।

चीनी समसामयिक मुद्दों पर टिप्पणीकार वांग हे ने भी यही नजरिया जताया और तर्क दिया कि सीसीपी के सख्त लॉकडाउन ने 'अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया' तथा मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मिटा दिया, जो कभी घरेलू खपत का आधार था। उन्होंने आगे कहा कि बीजिंग की आक्रामक 'वुल्फ वॉरियर' विदेश नीति ने चीन को राजनयिक रूप से एकाकी और आर्थिक रूप से दुर्बल बना दिया है। आधिकारिक आंकड़े इस पतन की पुष्टि करते हैं।

द एपोच टाइम्स के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर महज 4.8 प्रतिशत रही, जो पूर्ववर्ती तिमाही के 5.2 प्रतिशत से नीचे है और एक वर्ष का सबसे खराब प्रदर्शन है। महंगाई का दबाव फिर उभर आया है, अमेरिका को निर्यात में 27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, जबकि उत्पादक मूल्य 36 महीनों से लगातार घट रहे हैं। इन परेशान करने वाले आंकड़ों के बावजूद, शिन्हुआ 'विकास और स्थिरता के चमत्कार' की तारीफ कर रहा है।