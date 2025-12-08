ये लो... मैं तुमसे प्यार करता हूं; 8 साल के बच्चे ने मां का शादी का सोने का हार 'गर्लफ्रेंड्स' में बांट दिया

संक्षेप: चीन में एक 8 साल के बच्चे ने अपनी मां के शादी वाले सोने के हार को चुपके-चुपके निकाला, उसे पहले प्लायर्स और लाइटर से तोड़ने की कोशिश की, फिर जब नहीं टूटा तो किसी भारी औजार से छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन टुकड़ों को अपनी कक्षा की कई लड़कियों को गिफ्ट कर दिया।

अगर आपका बेटा आपकी शादी का सोने का हार काट-काटकर अपनी दोस्तों को बांट दे और कहे कि 'ये लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं', तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा न… बहुत गुस्सा। ठीक ऐसा ही कुछ चीन के पूर्वी हिस्से में हुआ है। पहली नजर में ये मजाक या बनाई हुई कहानी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह सच है। यहां एक 8 साल के बच्चे ने अपनी मां के शादी वाले सोने के हार को चुपके-चुपके निकाला, उसे पहले प्लायर्स और लाइटर से तोड़ने की कोशिश की, फिर जब नहीं टूटा तो किसी भारी औजार से छोटे-छोटे टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन टुकड़ों को अपनी कक्षा की कई लड़कियों को 'गिफ्ट' कर दिया ताकि वो अपना प्यार जता सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

माता-पिता को ये बात करीब एक महीने बाद पता चली, जब बेटे की बड़ी बहन ने बताया कि स्कूल में एक लड़की उससे कह रही थी कि उसके भाई ने उसे बहुत कीमती सोने का टुकड़ा दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, मां को यह जानकर एक साथ गुस्सा भी आया और हंसी भी आई, जबकि पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने बच्चे को पीट दिया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, माता-पिता ज्यादातर सोने के टुकड़े वापस नहीं ले पाए, सिर्फ एक छोटा-सा टुकड़ा ही मिला। बच्चे ने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि वो हार कितना कीमती है, और अब उसे याद भी नहीं कि उसने बाकी टुकड़े किस-किस को दिए थे और बचे हुए टुकड़े कहां रखे हैं।

पूरा मामला क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के अनुसार, बेटी से तोहफे की बात सुनकर मां ने अपने बेटे से पूछताछ की। बच्चे ने कबूल कर लिया कि उसने मां का सोना काट-काटकर बांट दिया। इसके बाद दंपति ने घर की सीसीटीवी फुटेज देखी तो साफ दिखा कि लड़का दराज खोलकर मां का शादी का सोने का हार निकालता है (जो पापा ने शादी के समय गिफ्ट किया था)। पहले उसने प्लायर्स और लाइटर से चेन काटने की कोशिश की, नाकाम रहा तो किसी तेज औजार से उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट डाला।