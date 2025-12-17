Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Chinese billionaires building mega families in US via surrogate mothers
एक पिता के सौ-सौ बच्चे! चीनी अरबपति अमेरिका में तैयार कर रहे मेगा फैमिली; रिपोर्ट से हड़कंप

एक पिता के सौ-सौ बच्चे! चीनी अरबपति अमेरिका में तैयार कर रहे मेगा फैमिली; रिपोर्ट से हड़कंप

संक्षेप:

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक दशक में अमेरिका में सरोगेसी का इस्तेमाल करने वाले अमीर चीनी कारोबारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इन खुलासों के बाद अमेरिका में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है।

Dec 17, 2025 04:11 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
गिरती आबादी और बूढ़ी होती जनसंख्या जैसी संकटों से जूझ कर रहे चीन को लेकर हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बेहद अमीर चीनी कारोबारी और कई अन्य चीनी नागरिक भी, अमेरिका में सरोगेसी की मदद से एक साथ कई बच्चों को जन्म दिलवा रहे हैं। कुछ मामलों में तो एक ही व्यक्ति के सैकड़ों बच्चों का पिता होने की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक दशक में अमेरिका में सरोगेसी का इस्तेमाल करने वाले अमीर चीनी कारोबारियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के चीनी कारोबारी शू बो ने बीते दिनों कैलिफोर्निया में सरोगेसी से बच्चों के पैरेंटल राइट्स मांगे थे। उन्होंने कहा था कि वह करीब 20 अमेरिकी नागरिक बच्चे चाहते हैं और उन्हें लड़कों की चाहत है, जो आगे चलकर उनका कारोबार संभाल सकें। हालांकि उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड तांग जिंग ने खुलासा किया है कि शू बो के अलग-अलग देशों में पहले से ही करीब 300 बच्चे हैं। भले ही आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया प्रतीत होता है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अमेरिका में सरोगेसी से उनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं।

रिपोर्ट में सिचुआन के कारोबारी वांग हुईवू का भी जिक्र है, जो एजुकेशन बिजनेस चलाते हैं। आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी डोनर चुनकर सरोगेसी से 10 बेटियां पैदा कराईं, ताकि भविष्य में प्रभावशाली शादियां कराई जा सकें।

नेटवर्क से चलता है पूरा खेल

रिपोर्ट के मुताबिक इन मामलों में अक्सर पिता खुद अमेरिका नहीं जाते। उनका जेनेटिक मटीरियल भेजा जाता है, सरोगेट मां को भुगतान होता है और बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं। इसके बाद बच्चों को बड़े घरों में रखा जाता है, जहां उनकी देखभाल का पूरा खर्च चीन में बैठे माता-पिता उठाते हैं। पूरा सिस्टम फर्टिलिटी क्लिनिक, सरोगेसी एजेंसी, वकील और केयरटेकर्स के नेटवर्क से चलता है।

गौरतलब है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने आप ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। आगे चलकर इससे माता-पिता के लिए भी रेजिडेंसी और नागरिकता के रास्ते खुल सकते हैं। इसीलिए इन खुलासों के बाद अमेरिकी चिंतित हैं। देशभर में कमर्शियल सरोगेसी पर बैन की मांग भी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बेहद अमीर शख्स इस तरह बड़ी संख्या में बच्चे 'ऑर्डर' करते रहें तो भविष्य में वे इनकी मदद से पावरफुल समूह खड़े कर लेंगे।

