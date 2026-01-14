अकेले रहने वालों के लिए 'क्या तुम मर चुके हो?' वाला अनोखा ऐप, जानें कैसे करता है काम

संक्षेप: आज के तेज रफ्तार शहरों में अकेलेपन की समस्या बढ़ रही है, और डर रहता है कि अगर कुछ हो गया तो किसी को पता कैसे चलेगा? बताया जा रहा है कि इसी को दूर करने के लिए यह ऐप बनाया गया है, जो चीन में वायरल हो रहा है…

बड़े शहरों में अकेले रहने वाले युवाओं के बीच एक अनोखा ऐप तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऐप का चीनी नाम है Sileme, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है 'Are You Dead?' यानी 'क्या तुम मर चुके हो?'। यह ऐप चीन में इन दिनों सुपरहिट है और Apple App Store पर पेड ऐप्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि यह ऐप खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अकेले रहते हैं, चाहे वो छात्र हों, ऑफिस जाने वाले युवा प्रोफेशनल्स हों, इंट्रोवर्ट्स हों या कोई भी जो परिवार से दूर एकाकी जीवन जी रहा हो।

यह ऐप कैसे काम करता है? दरअसल, आज के तेज रफ्तार शहरों में अकेलेपन की समस्या बढ़ रही है, और डर रहता है कि अगर कुछ हो गया तो किसी को पता कैसे चलेगा? बताया जा रहा है कि इसी को दूर करने के लिए यह ऐप काम आता है। अब सवाल उठता है कि यह ऐप कैसे काम करता है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बताया गया कि यूजर को हर 48 घंटे (यानी दो दिन) में ऐप खोलकर एक बड़े हरे बटन पर टैप करना होता है। इससे कन्फर्म होता है कि वो ठीक हैं। अगर लगातार दो दिनों तक चेक-इन नहीं होता, तो ऐप ऑटोमैटिकली यूजर द्वारा चुने गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट (जैसे माता-पिता, दोस्त या रिश्तेदार) को ईमेल या मैसेज भेज देता है। मैसेज कुछ ऐसा होता है- शायद यूजर मुसीबत में है, कृपया जांच करें।

चीन में क्यों हो रहा वायरल? दरअसल, चीन में अकेले रहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, 2030 तक यह आंकड़ा 20 करोड़ (200 मिलियन) के पार पहुंच सकता है, और सिंगल हाउसहोल्ड रेट 30% से ज्यादा हो सकता है। युवा पीढ़ी, खासकर बड़े शहरों में अकेले रहती है, उसके लिए यह एप बहुत ही फायदेमंद है। इस बीच इसके नाम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहा है।

बताया जा रहा है कि इस ऐप का नाम E-le-ma (चीनी फूड डिलीवरी ऐप क्या तुम भूखे हो?) पर रखा गया है, लेकिन कई यूजर्स इसे अशुभ मान रहे हैं। इसलिए कंपनी अब ग्लोबल वर्जन के लिए नाम बदल रही है। वहीं, कुछ यूजर्स ने सुझाव दिए हैं जैसे Are you OK?, Are you alive? या How are you? नाम रखा जाए।