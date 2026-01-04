संक्षेप: चीन ने एक बार फिर ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताते हुए अपना दावा मजबूती से दोहराया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और यह ऐतिहासिक तथा कानूनी रूप से पूरी तरह सिद्ध है।

चीन ने एक बार फिर ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताते हुए अपना दावा मजबूती से दोहराया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और यह ऐतिहासिक तथा कानूनी रूप से पूरी तरह सिद्ध है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ताइवान जलडमरूमध्य में चीनी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं, क्षेत्रीय तनाव चरम पर है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। राजदूत ने जोर देकर कहा कि ताइवान कभी स्वतंत्र देश नहीं रहा और न रहेगा, तथा चीन का पुनर्मिलन ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मातृभूमि के एकीकरण को अजेय बताया है। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने और जीत हासिल करने की क्षमता विकसित कर लेगा।

क्या बोले भारत में चीनी राजदूत? भारत में चीनी राजदूत के अनुसार, ताइवान का चीन का हिस्सा होने का दर्जा ऐतिहासिक और कानूनी प्रमाणों से समर्थित है, तथा बीजिंग पुनर्मिलन को अपरिहार्य मानता है। फेइहोंग ने दोहराया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की सरकार की स्थापना अक्टूबर 1949 में हुई थी, जिसने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को प्रतिस्थापित करते हुए पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार का रूप लिया। सरकार बदलने के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय कानून के विषय के रूप में चीन में कोई बदलाव नहीं आया है। पीआरसी सरकार स्वाभाविक रूप से चीन की पूर्ण संप्रभुता रखती है और उसका प्रयोग करती है, जिसमें ताइवान पर संप्रभुता भी शामिल है।

उन्होंने आगे चीनी गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय से चले आ रहे गृहयुद्ध तथा बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण ताइवान जलडमरूमध्य के दोनों किनारे लंबे समय से राजनीतिक टकराव की स्थिति में हैं। फिर भी चीन की संप्रभुता और क्षेत्र कभी विभाजित नहीं हुए हैं और न कभी होंगे, तथा ताइवान का चीन के क्षेत्र के हिस्से के रूप में दर्जा कभी नहीं बदला है और न कभी बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान कभी भी एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य नहीं रहा है, न अतीत में, न वर्तमान में और न भविष्य में। डीपीपी सरकार चाहे जो भी कहे या करे, चीन के एकीकरण की ऐतिहासिक धारा को रोका नहीं जा सकता।

ताइवान के आसपास हालिया चीनी सैन्य गतिविधियां दरअसल, हाल के वर्षों में ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय यात्राओं के बाद। चीनी सेना ने ताइवान जलडमरूमध्य में लगातार सैन्य अभ्यास किए हैं, जिनकी ताइवान सरकार ने निंदा की है तथा अमेरिका और अन्य देशों ने चिंता जताई है। इन अभ्यासों के दौरान चीनी अधिकारियों ने कहा है कि ये अभ्यास ताइवान के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए हैं। दूसरी ओर, ताइवान सरकार ने चीनी सैन्य अभ्यासों को 'अत्यधिक उकसावे वाला' करार दिया है तथा क्षेत्र में अस्थिरता के खतरे की चेतावनी दी है।