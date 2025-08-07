भारत के सपोर्ट में खुलकर सामने आया चीन, ट्रंप के टैरिफ को बताया दादागिरी- धौंस जमाने वाले को…

ट्रंप के टैरिफ को लेकर चीन खुलकर भारत में समर्थन में उतरा है। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिका की दादागिरी पर हमला बोला है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ चीन खुलकर भारत के सपोर्ट में उतरा है। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद एक बयान में इसे अमेरिका की दादागिरी बताते हुए कहा है कि धौंस जमाने वालों को अगर थोड़ी सी भी ढील दे दी जाए, तो वे इसका फायदा उठाने लगते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बहुत अधिक व्यापार कर रहा है, और इसीलिए वे भारत पर अधिक जुर्माना लगा रहे हैं।

भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "गिव ऐन इंच टू बुली, ही विल टेक ए माइल (धौंस जमाने वाले को थोड़ी सी भी ढील दे दो, तो वे सिर पर बैठने लगते हैं)।” इसके साथ ही उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल का एक हिस्सा भी शेयर किया।

चीन ने इस दौरान कहा है कि इस तरह टैरिफ लगाकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री यी ने कथित तौर पर कहा कि अन्य देशों को दबाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों की भी अनदेखी करता है। गौरतलब है कि ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था।