जितनी जल्दी हो सके, फौरन छोड़ो ईरान; अपने नागरिकों को इस पड़ोसी देश ने चेताया

Feb 27, 2026 05:53 pm IST एएफपी, बीजिंग/तेहरान
विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान और पड़ोसी देशों में उसके चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट कमर्शियल फ़्लाइट या जमीनी रास्ते से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे चीनी नागरिकों को जरूरी मदद देंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पड़ोसी देश चीन ने शुक्रवार को अपने नागरिकों को “जितनी जल्दी हो सके” ईरान छोड़ने की सलाह दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि क्षेत्र में बाहरी सुरक्षा खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने और जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "ईरान में अभी मौजूद चीनी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षा सावधानी बरतें और जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं।"

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं और संभावित हमले की आशंकाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका ने इज़राइल में अपने गैर-आवश्यक दूतावास कर्मचारियों को वापस बुलाने की अनुमति भी दे दी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और गहरा गया है।

ओमान की मध्यस्थता में हो रही बातचीत

इसी बीच, ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का एक दौर हुआ, जिसे युद्ध टालने की अंतिम कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, शुरुआती सकारात्मक संकेतों के बावजूद तेहरान ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते के लिए वॉशिंगटन को अपनी “अत्यधिक मांगें” छोड़नी होंगी।

ईरान की यात्रा से बचने की भी सलाह

चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा से भी बचने की सलाह दी है। साथ ही यह आश्वासन दिया गया है कि ईरान और आसपास के देशों में मौजूद चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जरूरत पड़ने पर नागरिकों को सुरक्षित निकालने में हर संभव मदद करेंगे, चाहे वह वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए हो या जमीनी मार्ग से। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की एडवाइजरी यह संकेत देती है कि क्षेत्र में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और किसी बड़े टकराव की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

