Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़China uses economic muscle against Japan over Taiwan issue bans seafood imports
ताइवान विवाद ने बढ़ाया तनाव, चीन का जोरदार वार; जापानी सी-फूड पर टोटल बैन

ताइवान विवाद ने बढ़ाया तनाव, चीन का जोरदार वार; जापानी सी-फूड पर टोटल बैन

संक्षेप: China-Japan Relation: चीन और जापान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच बीजिंग ने टोक्यो के विरुद्ध आर्थिक हथियार का प्रयोग किया है। कुछ महीने पहले ही जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों पर से आंशिक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अब चीन ने इनके आयात को पूरी तरह निलंबित कर दिया है।

Thu, 20 Nov 2025 03:30 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चीन और जापान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव के बीच बीजिंग ने टोक्यो के विरुद्ध आर्थिक हथियार का प्रयोग किया है। कुछ महीने पहले ही जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों पर से आंशिक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अब चीन ने इनके आयात को पूरी तरह निलंबित कर दिया है। इस प्रतिबंध की खबर बुधवार को जापानी समाचार एजेंसियों क्योदो और एनएचके ने दी, जिसकी पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने भी की। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा माहौल में जापानी समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए चीन में कोई बाजार नहीं बचा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में कहा था कि ताइवान पर चीन की किसी भी सैन्य कार्रवाई को जापान अपने 'अस्तित्व के लिए खतरा' मानेगा। इसी के बाद दोनों देश आमने-सामने हो गए। वहीं, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ताकाइची की ताइवान संबंधी 'गलत टिप्पणियों' से चीन में भारी जन-आक्रोश पैदा हुआ है, जिसके चलते भले ही निर्यात संभव हो, लेकिन जापानी समुद्री उत्पादों के लिए कोई खरीदार नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ताकाइची के शांतिपूर्ण कथनों के विपरीत उनके कार्य और प्रमुख मुद्दों पर गलत बयानबाजी के कारण वर्तमान स्थिति में जापानी समुद्री उत्पादों के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाएगी।

समुद्री खाद्य उद्योग को ही निशाना क्यों बनाया?

अब सवाल उठता है कि चीन ने जापान के समुद्री खाद्य उद्योग को ही निशाना क्यों बनाया। दरअसल, जापान का समुद्री खाद्य उद्योग लगभग 52 अरब डॉलर का है। 2023 से पहले चीन जापान के कुल समुद्री खाद्य निर्यात का पांचवां हिस्सा (लगभग 20-25%) खरीदता था और उसका सबसे बड़ा बाजार था। इसमें प्रीमियम स्कैलप, सी ककड़ी जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद शामिल थे। प्रतिबंध हटने के बाद करीब 700 जापानी निर्यातक दोबारा चीनी बाजार में पंजीकरण कराने की कोशिश कर रहे थे। यह जापान के कुल निर्यात का केवल 1% है, लेकिन यह क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील है और इसका सीधा असर मछुआरों व संबंधित उद्योग पर पड़ता है। इसलिए चीन ने इसे दबाव बनाने का सबसे प्रभावी हथियार चुना।

चीन-जापान संकट की जड़ क्या है?

संकट की शुरुआत पिछले शुक्रवार हुई जब नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने जापानी संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ताइवान के आसपास चीनी युद्धपोतों या सैन्य अभियान की स्थिति को जापान 2015 के सुरक्षा कानून के तहत 'अस्तित्व का खतरा' मान सकता है, जिससे जापानी सेना को सीमित सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हस्तक्षेप का रास्ता खुल सकता है। इस बयान से भड़के चीन के ओसाका स्थित महावाणिज्य दूत शू जियान ने सोशल मीडिया पर ताकाइची का सिर कलम करने की धमकी वाली पोस्ट डाली (जो बाद में हटा ली गई)।

इसके जवाब में रविवार को चीन ने विवादित दियाओयू/सेनकाकू द्वीपों (जिन पर जापान का नियंत्रण है लेकिन चीन दावा करता है) के आसपास चार सशस्त्र तटरक्षक जहाज भेजे। टोक्यो स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जापान यात्रा न करने की चेतावनी जारी की और 'गंभीर सुरक्षा जोखिम' का हवाला दिया। चीन ने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर जापान ने ताइवान मामले में हस्तक्षेप किया तो चीनी सेना उसे 'बुरी तरह कुचल' देगी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।