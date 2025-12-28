Hindustan Hindi News
इस बार ट्रंप नहीं, चीन रुकवाएगा युद्ध?, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बना मध्यस्थ

लगता है इस बार युद्ध रुकवाने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, चीन ले जाने वाला है। थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन मध्यस्थता की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

Dec 28, 2025 08:25 pm ISTDeepak Mishra भाषा, बीजिंग
लगता है इस बार युद्ध रुकवाने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, चीन ले जाने वाला है। थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चीन मध्यस्थता की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के शीर्ष राजनयिकों ने रविवार को बीजिंग में दो दिवसीय बातचीत शुरू की। थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिकों की यह बातचीत नए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद शुरू हुई है।

हफ्तों से जारी है लड़ाई
शनिवार को हस्ताक्षरित युद्धविराम समझौते में दोनों देशों की विवादित सीमा पर हफ्तों से जारी लड़ाई को रोकने का आह्वान किया गया है। इस संघर्ष में 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और दोनों देशों में पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेटकेओ और कंबोडिया के विदेश मंत्री प्राक सोखोन चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत में अपने चीनी समकक्ष वांग यी की मध्यस्थता में बातचीत करने वाले थे।

बयान में क्या कहा
सिहासक के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, बातचीत का उद्देश्य एक स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित करना और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति को बढ़ावा देना है। वांग सोमवार को दोनों राजनयिकों के साथ द्विपक्षीय बैठकों और एक त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल होने वाले थे। चीन ने युद्धविराम की घोषणा का स्वागत किया है। इससे सीमावर्ती इलाके में शांति स्थापित हुई है और विस्थापित नागरिकों को सीमा के पास स्थित अपने घरों में लौटने की अनुमति मिल गई है।

गौरतलब है कि भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सैन्य संघर्ष के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने पर बुधवार को चिंता व्यक्त की। भारत ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक कृत्य से दुनिया भर में श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। साथ ही, भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया से अपने सीमा विवाद को बातचीत व कूटनीति के जरिए सुलझाने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने हाल के समय में बनाई गई एक हिंदू देवता की मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं, जो थाईलैंड–कंबोडिया सीमा विवाद से प्रभावित क्षेत्र में स्थित थी।n

