कंडोम पर अब ज्यादा टैक्स, सरकार ने लिया फैसला; क्या है चीन का 2026 वाला प्लान?
32 साल बाद पहली बार बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए चीन जनवरी 2026 से कंडोम समेत सभी गर्भनिरोधक उत्पादों पर 13% वैट लगा रहा है। 1993 से ये उत्पाद टैक्स मुक्त थे, क्योंकि उस समय सख्त एक-संतान नीति के तहत जन्म नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा था।
इस समय भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अभी तक यह स्थान चीन के पास था, जो अब दूसरे नंबर पर खिसक गया है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय खोजे जा रहे हैं, वहीं चीन में ठीक उलटा हो रहा है। सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसी कवायद में चीन सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब वहां गर्भनिरोधक साधनों (कंडोम सहित) पर टैक्स लगा दिया गया है।
दरअसल, 32 साल बाद पहली बार बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए चीन जनवरी 2026 से कंडोम समेत सभी गर्भनिरोधक उत्पादों पर 13% वैट (मूल्य वर्धित कर) लगा रहा है। 1993 से ये उत्पाद कर-मुक्त थे, क्योंकि उस समय (1980-2015 तक चली) सख्त एक-संतान नीति के तहत जन्म नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब स्थिति उलट गई है, इसलिए सरकार जन्म दर बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है।
जन्म दर बढ़ाने के लिए पहले से कई कदम उठाए जा चुके हैं जैसे...
- कई प्रांतों में नवजात शिशु के जन्म पर नकद इनाम दे रही सरकार
- माता-पिता को लंबी छुट्टी दी जा रही है
- गैर-आवश्यक गर्भपात को हतोत्साहित किया जा रहा है
चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट
यह नया टैक्स कदम 2024 में चीन की आबादी में लगातार तीसरे साल आई गिरावट के बाद उठाया जा रहा है। जनवरी 2025 में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार...
- 2024 में चीन की कुल जनसंख्या 1.39 मिलियन घटकर 1.408 अरब रह गई (2023 में यह 1.409 अरब थी)।
- जन्मों की संख्या हालांकि 2023 के 9.02 मिलियन से बढ़कर 2024 में 9.54 मिलियन हो गई।
- जन्म दर 2023 के 6.39 प्रति हजार से बढ़कर 2024 में 6.77 प्रति हजार हो गई।
फिर भी संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक प्रजनन आयु (15-49 वर्ष) की चीनी महिलाओं की संख्या दो-तिहाई से ज्यादा घटकर 100 मिलियन से भी कम रह जाएगी। यानी आने वाले दशकों में जनसंख्या बढ़ाना चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना रहेगा।
