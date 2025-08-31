China Tianjin SCO Summit 2025 Chinese women Said I Love modi and india मैं भारत और मोदी से प्यार करती हूं... तियानजिन में पीएम से मिलने के बाद रो पड़ी चीनी महिला, International Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तियानजिन दौरे पर उनसे मिलने के बाद एक चीनी महिला खुशी के कारण रो पड़ी। महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वह खुशी से अभिभूत हो गई।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 08:03 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन शहर पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी की चीन यात्रा से चीनी लोग भी काफी उत्साहित दिखे। एक चीनी महिला, जिसके पति भारतीय हैं, ने पीएम मोदी से मिलने के बाद खुशी के कारण रो पड़ी। महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वह खुशी से अभिभूत हो गई। उसने कहा कि मुझे भारत से प्यार है... मुझे प्रधानमंत्री मोदी से प्यार है।

बता दें कि तियानजिन के बिनहाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे। महिला ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए यहां आकर बहुत खुश हैं। इनमें पारंपरिक कथक और ओडिसी नृत्य शामिल थे। ओडिसी नृत्यांगना झांग जिंगहुई ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रदर्शन करने के सम्मान के बारे में बताया। उसने कहा कि मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन यह मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैंने 13 साल से अधिक समय तक ओडिसी सीखी है। हमने दो महीने तक इसका अभ्यास किया और प्रस्तुति दी।

वहीं, चीनी कथक नृत्यांगना डू जुआन ने कहा कि पीएम मोदी के सम्मान में नृत्य करना अविस्मरणीय था। जुआन ने कहा कि मैं मोदी जी के लिए नृत्य करने को लेकर बहुत उत्साहित थी। यह जीवन भर का एक अविस्मरणीय अनुभव था। मुझे बहुत आनंद आया। एक अन्य भारतीय शास्त्रीय तबला वादक झुआंग जिंग ने कहा कि यह बहुत रोमांचक था। मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को हमारा शास्त्रीय संगीत पसंद आया। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी।

दो दिन के चीन दौरे पर पीएम मोदी

बता दें कि पीएम मोदी दो दिन के लिए चीन के दौरे पर हैं। वह शनिवार को तियानजिन शहर पहुंचे। यहां वे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज (रविवार) वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात अहम हो सकती है। सोमवार को पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बाद भारत, चीन और रूस के नेताओं की यह मुलाकात हो रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है।

PM Modi China News International News

