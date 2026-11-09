‘सब बेकार की बातें’, Nvidia CEO के चीनी महिला से अफेयर को लेकर सकते में आ गया चीन
एनवीडीया के सीईओ और चीनी महिला कारोबारी के बीच अफेयर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि चीनी महिला जासूसी कर रही थी। वहीं चीन ने इन आरोपों को शिरे से खारिज कर दिया।
अमेरिका की चिप कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और चीनी महिला के संबंधों में जासूसी ऐंगल को चीन ने शिरे से खारिज किया है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जेनन हुआंग ने खुद ही माना है कि उनका एक महिला के साथ अफेयर था। वहीं बाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि वह चीन के लिए जासूसी कर रही थी। जेनसन हुआंग ने इसके लिए कंपनी से माफी भी मांग है। वहीं कंपनी ने उनके खिलाफ जांच करने का ऐलान कर दिया है।
उन्होंने कहा, ''मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की। मेरे इस कृत्य से उन्हें और हमारे बच्चों को ठेस पहुंची है। मैंने जो किया, उसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। मुझे इसका गहरा अफसोस है।' वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता न कहा कि चीन की कारोबारी महिला एलीस हुआंग और जेनसुन हुआंग के संबंधों में जासूसी ऐंगल लाना एकदम बेकार है। उन्होंने कहा कि चीन की एजेंसियों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें निराधार और झूठी हैं।
एनवीडिया ने किया जांच का ऐलान
एनवीडिया के निदेशक मंडल ने एक बयान में कहा कि उसके पास ''यह मानने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की गोपनीय जानकारी से कोई समझौता हुआ है'' लेकिन जांच में सभी उपलब्ध जानकारियों की पड़ताल की जाएगी। निदेशक मंडल ने कहा कि जेनसन हुआंग ''जांच का पूरा समर्थन करते हैं और उन्होंने इसमें सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है।'' जेनसन हुआंग (63) जांच के दौरान भी कंपनी के सीईओ बने रहेंगे।
रिपोर्ट में क्या कहा गया था
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने पिछले महीने खबर दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि जेनसन हुआंग के चीन की नागरिक एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध थे। एजेंसियों ने पाया कि एलिस सीधे चीन की सरकार को जानकारी पहुंचा रही थीं। अखबार के अनुसार, जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं है।
पहले ऐंकर थीं
एलिस हुआंग पहले चीन में टेलीविजन पत्रकार थीं। इसके बाद वह सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड' में शीर्ष अधिकारी बनीं। यह कंपनी दक्षिण-पूर्व एशिया में एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बन गई है। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, मेगास्पीड ने पिछले दो वर्षों में एनवीडिया से 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की चिप खरीदी हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें