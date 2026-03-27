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ईरान के साथ चुपचाप बड़ा खेल कर रहा चीन, अमेरिकी दावे से मची हलचल; जंग के बीच ऐसा क्या

Mar 27, 2026 08:44 am ISTSurya Prakash रॉयटर्स, वॉशिंगटन
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अमेरिका का कहना है कि चीन ने चुपचाप ही इस जंग में बड़ा दखल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने ईरान की सेना को चिपमेकिंग टूल मुहैया कराए हैं। इसके बाद अब चीन के रुख पर सवाल उठ रहे हैं।

ईरान के साथ चुपचाप बड़ा खेल कर रहा चीन, अमेरिकी दावे से मची हलचल; जंग के बीच ऐसा क्या

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों के बीच चीन उन महाशक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने चुप्पी साध रखी है। चीन का हाल ही में एक बयान आया था कि अब जंग समाप्त करनी चाहिए और वार्ता से हल निकालना चाहिए। लेकिन चीन की यह चु्प्पी और सधी हुई रणनीति जो नजर आ रही है, वही पूरा सच नहीं है। चीन ने चुपचाप ही इस जंग में बड़ा दखल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि चीन की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने ईरान की सेना को चिपमेकिंग टूल मुहैया कराए हैं। इसके बाद अब चीन के रुख पर सवाल उठ रहे हैं।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमारे देश ने चीन की इस कंपनी SMIC पर काफी पाबंदियां लगाई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस कंपनी के चीनी सेना से संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद इस कंपनी ने एक साल पहले ईरान को टूल भेजना शुरू किया था। हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह सेल अब बंद हो गई होगी। अधिकारी ने कहा कि इस एक्सचेंज में यह भी शामिल हो सकता है कि चीनी कंपनी की ओर से ईरान के सैन्य अधिकारियों को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जा रही हो।

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अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऐसा होना गलत है, जबकि ईरान पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा है। अब तक इस आरोप को लेकर वॉशिंगटन में स्थित चीनी दूतावास या फिर SMIC ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीन की ओर से लगातार यह कहा जाता रहा है कि उसके ईरान के साथ सामान्य वित्तीय संबंध हैं। उसका कहना है कि हम ईरान के साथ कुछ चीजों के कारोबार में शामिल हैं। इसके अलावा हमारा मिलिट्री या तकनीक के मामले में कोई समझौता नहीं है। यही नहीं 2020 में जब SMIC पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी, तब भी चीन और खुद कंपनी ने कहा था कि हमारा चीन के मिलिट्री से कोई संबंध नहीं है।

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खुलकर कुछ नहीं बोल रहा चीन, पर इस कदम के होंगे बड़े असर

चीन ने खुलकर इस जंग को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है और ना ही किसी का पक्ष लिया है। पिछले दिनों ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि वार्ता के लिए सभी जरूरी विकल्पों पर विचार होना चाहिए। लेकिन अब अमेरिका ने सेमीकंडक्टर चिप को लेकर जो आरोप लगाए हैं, उससे चीन के साथ रिश्ते और खराब हो सकते हैं। यही नहीं अमेरिका ने कई बार अपने फैसलों से यह कोशिश की है कि चीन की चिप इंडस्ट्री पर असर पड़े। रॉयटर्स ने तो बीते महीने यह रिपोर्ट भी दी थी कि चीन और ईरान के बीच ऐंटी-शिप क्रूज मिसाइलों को लेकर समझौता हुआ है।

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दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

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