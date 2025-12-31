Hindustan Hindi News
चीन का ताइवान को कड़ा संदेश, पुनर्मिलन समय की मांग; कोई रोक नहीं सकता

संक्षेप:

शी जिनपिंग ने अपने भाषण में 2025 को एक ऐतिहासिक वर्ष बताया, जिसमें चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुई तथा जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई।

Dec 31, 2025 08:12 pm IST
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नववर्ष संदेश में ताइवान को लेकर कड़ा संदेश दिया है। ताइवान के आसपास दो दिन तक चले बड़े सैन्य अभ्यास के समाप्त होने के मात्र कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा कि मातृभूमि का पुनर्मिलन समय की मांग है और इसे कोई रोक नहीं सकता। चीनी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान की नाकाबंदी और हमले का अनुकरण करने वाले युद्धाभ्यास को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया। हालांकि शी ने सीधे ताइवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयानों में बीजिंग के उस दावे की स्पष्ट झलक दिखी, जिसके तहत वह स्व-शासित द्वीप को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।

शी जिनपिंग ने अपने भाषण में 2025 को एक ऐतिहासिक वर्ष बताया, जिसमें चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हुई तथा जापानी आक्रमण के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। उन्होंने कहा कि चीन की आर्थिक शक्ति, तकनीकी क्षमताएं, रक्षा क्षमता और समग्र राष्ट्रीय शक्ति सभी 'नई ऊंचाइयों' पर पहुंच गई हैं, और ये उपलब्धियां हमारे राष्ट्र के महान पुनरुत्थान के लिए शक्तिशाली ऊर्जा एकत्रित कर रही हैं।

बता दें कि 'जस्टिस मिशन 2025' नामक दो दिवसीय अभ्यास में ताइवान के आसपास मिसाइलें, लड़ाकू विमान, बमवर्षक विमान, नौसेना के जहाज और तटरक्षक पोत शामिल थे। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि अभ्यास में समुद्री-वायु समन्वय, एकीकृत नाकाबंदी क्षमताएं और संयुक्त हमले की कार्रवाइयों का परीक्षण किया गया, जिसमें द्वीप के उत्तर और दक्षिणी जलक्षेत्रों में वास्तविक गोलीबारी का प्रशिक्षण भी शामिल था।

ताइवान ने इन सैन्य अभ्यासों की कड़ी निंदा करते हुए 'अत्यंत उकसावे भरा और गैर-जिम्मेदाराना' करार दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले अभ्यासों की तुलना में कुछ चीनी गोले द्वीप के अधिक करीब गिरे और कई रॉकेट ताइवान के 24 समुद्री मील के क्षेत्र में गिरे। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चेतावनी दी कि ये अभ्यास कोई अलग-थलग घटना नहीं हैं और क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक जहाजरानी तथा व्यापार के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं।

