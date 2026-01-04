US ने वेनेजुएला में जो किया, अब ताइवान में चीन वही करने जा रहा? इंटरनेट पर माहौल गरमाया

संक्षेप: एक पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो दंपति को गिरफ्तार कर लिया। यह ताइवान पर हमले और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इन पोस्ट्स पर हजारों लाइक्स मिल रहे हैं।

अमेरिकी सेना की ओर से वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने चीन में माहौल गरमा दिया है। सोशल मीडिया पर कई चीनी यूजर्स इस ऑपरेशन को ताइवान के साथ तनाव हैंडल करने का टेम्प्लेट बता रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार देर रात वीबो पर यह टॉपिक ट्रेंड करने लगा और इसे करीब 44 करोड़ व्यूज मिले। यूजर्स वेनेजुएला की स्थिति की तुलना ताइवान से कर रहे हैं, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है।

एक यूजर ने लिखा, 'भविष्य में ताइवान को इसी तरीके से वापस लेने का सुझाव देता हूं।' दूसरे ने कहा, 'अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं करता, तो हमें क्यों करनी चाहिए?' एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और मादुरो दंपति को गिरफ्तार कर लिया। यह ताइवान पर हमले और राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। इन पोस्ट्स पर हजारों लाइक्स मिल रहे हैं और लोग खूब शेयर कर रहे हैं।

अमेरिकी कार्रवाई पर क्या बोला चीन इस बीच, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है और इसे संप्रभु देश पर बल प्रयोग बताया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना चीन की ताइवान नीति में बड़ा बदलाव नहीं लाएगी, लेकिन बीजिंग को अपनी क्षेत्रीय आक्रामकता बढ़ाने का बहाना मिल सकता है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक रयान हास ने कहा कि बीजिंग अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी में अमेरिका जैसी छूट की मांग करने वाला है। इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है।