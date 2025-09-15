धमकियों से कुछ नहीं होता, ट्रंप-जिनपिंग की बात से पहले क्यों चढ़ा चीन का पारा; US को सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों नाटो देशों से चीन पर 50 से 100 फीसदी टैरिफ लगाने की अपील की थी। उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले अन्य देशों के खिलाफ भी इस तरह के कदम उठाने की बात कही थी।

चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कदम की आलोचना करते हुए इसे धौंस का एक रूप बताया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते सप्ताह G7 और NATO में शामिल देशों से चीन और रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले अन्य देशों पर भारी शुल्क लगाने की अपील की थी। ट्रंप ने एक लेटर जारी कर कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रुकवाने के लिए चीन पर 50 से 100 फीसदी टैरिफ लगाए जाने चाहिए। अब इस पर चीन का जवाब आया है। चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी।

एक प्रेस ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ चीन के आर्थिक और ऊर्जा सहयोग वैध और कानूनी हैं। लिन ने ट्रंप को नाटो देशों को लिखे गए लेटर को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "अमेरिका ने जो किया है वह एकतरफा, धौंस-धमकी और आर्थिक दबाव का एक रूप है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का गंभीर रूप से उल्लंघन करता है और ग्लोबल सप्लाई चेन की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है।"

‘धमकी और दबाव से कुछ नहीं होता’ चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह बात सब जानते हैं कि धमकी और दबाव से किसी का भी दिल या दिमाग नहीं जीता जा सकता और न ही वे किसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "चीन संबंधित पक्ष द्वारा चीन पर निशाना साधने और चीन के खिलाफ अवैध एकतरफा प्रतिबंधों और दीर्घकालिक अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग का कड़ा विरोध करता है।" लिन ने कहा, “अगर चीन के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से जवाबी कदम उठाएगा।”

जिनपिंग से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप चीन का यह जवाब ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन के साथ टिकटॉक के स्वामित्व से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “एक खास कंपनी के बारे में चीन के साथ सहमति बन गई है जिसे हमारे देश के युवा बहुत बचाना चाहते थे। मैं शुक्रवार को शी जिनपिंग से बात करूंगा। हमारे रिश्ते बहुत मजबूत बने हुए हैं।”

ट्रंप ने लेटर में क्या लिखा? बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को नाटो देशों को लिखे अपने खत में यह भी लिखा था कि अगर नाटो देश रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाएं, तो अमेरिका भी रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने लिखा था, “मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, सभी नाटो देश सहमत हो जाए तो ऐसा करना शुरू कर दें। नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें।… इसके साथ ही नाटो एक समूह के रूप में चीन पर 50 फीसदी से सौ फीसदी टैरिफ लगाए, जिसे रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह वापस ले लिया जाएगा।”