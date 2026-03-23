‘हम पाकिस्तान से बेहद खुश’, दोस्त की किस बात पर फूलकर कुप्पा हुए चीनी राष्ट्रपति
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहाकि पाकिस्तान की सामाजिक विकास क्षेत्र उपलब्धियों से बीजिंग वास्तव में प्रसन्न है। जिनपिंग ने यह टिप्पणी पाकिस्तान दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भेजे संदेश में की।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहाकि पाकिस्तान की सामाजिक विकास क्षेत्र उपलब्धियों से बीजिंग वास्तव में प्रसन्न है। जिनपिंग ने यह टिप्पणी पाकिस्तान दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भेजे संदेश में की। उन्होंने कहाकि पाकिस्तान की सरकार और जनता ने लंबे समय से राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की दृढ़ता से रक्षा की है। उन्होंने कहाकि पाकिस्तान ने विभिन्न जोखिमों और चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाया है और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा विकास में योगदान दिया है।
कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ
इसके अलावा जिनपिंग ने दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहाकि एक घनिष्ठ मित्र के रूप में चीन, पाकिस्तान की विकास उपलब्धियों से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने कहाकि इस साल चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत और चीन-पाकिस्तान कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है।
जिनपिंग ने उम्मीद जताई कि दोनों देश पारंपरिक मित्रता को आगे बढ़ाते हुए रणनीतिक संवाद और विकास रणनीतियों के समन्वय को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहाकि चीन नए युग में साझा भविष्य वाले और अधिक घनिष्ठ चीन-पाकिस्तान समुदाय के निर्माण के लिए तैयार है, जिससे दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा।|
ईरान को लेकर दोनों की राय एक
गौरतलब है कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान और चीन ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने का आह्वान किया और मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार संवाद और कूटनीति का सहारा लेने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पाकिस्तानी विदेश ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, विदेश मंत्री इसहाक डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्रीय स्थिति एवं व्यापक वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।