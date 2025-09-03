मिसाइल से फाइटर जेट्स तक, PAK पीएम शहबाज शरीफ के सामने चीन ने दिखाए कौन से हथियार?

सैन्य परेड के दौरान चीन ने दुनियाभर को अपनी ताकत दिखाई है। इस दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन समेत तमाम देशों के अध्यक्ष मौजूद थे। इन हथियारों में मिसाइलें, फाइटर जेट्स, ड्रोन समेत तमाम खतरनाक हथियार शामिल हैं।

चीन ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार को एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन किया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन सहित 20 से अधिक विदेशी नेताओं ने शिरकत की। इसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बतौर गेस्ट शामिल थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव एवं केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस भारी-भरकम परेड का निरीक्षण किया और सैनिकों से सलामी ली।

इस परेड में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से चीन की द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करने वाले लोगों के प्रतिनिधियों या उनके परिवार के सदस्यों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर चीनी सेना ने कई हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। जिस समय चीन अपने हथियारों को सैन्य परेड में दिखा रहा था, उस समय शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती काफी अच्छी है और हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। पाकिस्तान ने चीन निर्मित फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स का ही इस्तेमाल किया था। आइए जानते हैं, चीन ने सैन्य परेड में कौन-कौन से हथियारों का प्रदर्शन किया

मिसाइल चीन ने परमाणु-सक्षम मिसाइलों का प्रदर्शन किया है जिन्हें समुद्र, जमीन और हवा से एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। यह पहली बार है जब उसने अपनी परमाणु-तैयार क्षमताओं के इसका प्रदर्शन किया है।

-हवा-आधारित, लंबी दूरी की मिसाइल जिंगलेई-1

-पनडुब्बी से प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल जुलांग-3

-भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलें डोंगफेंग-61 (DF-61) और डोंगफेंग-31 - ये हथियार देश की संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए चीन की रणनीतिक 'अग्रणी' शक्ति हैं।

-डोंगफेंग-5C (DF-5C) - 1970 के दशक में चीन द्वारा शुरू किए गए मिसाइल कार्यक्रम का लेटेस्ट वर्जन। यह मिसाइल तरल-ईंधन से चलती है और एक ही लक्ष्य पर कई स्वतंत्र वारहेड दागने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, डीएफ-5सी तरल ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय सामरिक परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता पूरी दुनिया पर है।

-हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइलें, जिनका चीन पहले अमेरिकी विमानवाहक पोतों के मॉडल के विरुद्ध परीक्षण कर चुका है। इनमें यिंगजी-19, यिंगजी-17 और वाईजे-20 शामिल हैं।

-अन्य मिसाइलों में क्रूज मिसाइलें - चांगजियान-20ए, यिंगजी-18सी, चांगजियान-1000 - और अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलें - यिंगजी-21, डोंगफेंग-17 और डोंगफेंग-26डी शामिल हैं, जिनके बारे में चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि वे 'सभी मौसमों में युद्ध करने की क्षमता' से लैस हैं।

फाइटर जेट्स- परेड में जे-16डी, जे-20, जे-35ए, जे-20एस और जे-20ए लड़ाकू विमानों को दिखाया गया।

सरकारी मीडिया के अनुसार, केजे-600 और जे-15टी वाहक-आधारित विमानों को भी दिखाया गया, जो चीन के वाहक-जनित स्थिर-पंख वाले पूर्व-चेतावनी विमान हैं, केजे-600 के लंबे समय से प्रतीक्षित पदार्पण का प्रतीक है। एक सैन्य मामलों के एक्सपर्ट ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि केजे-600 का कमीशन से चीन के वाहक समूहों की आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

लेजर हथियार चीन ड्रोन हमलों से बचाव के लिए लेजर हथियार विकसित कर रहा है। परेड में प्रदर्शित उसकी ड्रोन-रोधी प्रणालियों की पूरी श्रृंखला में एक मिसाइल गन, उच्च-ऊर्जा लेजर हथियार और उच्च-शक्ति वाले माइक्रोवेव हथियार शामिल थे।