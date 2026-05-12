युद्ध से दुनियाभर में हाहाकार, इधर गुपचुप अनाज और खाद की जमाखोरी कर रहा चीन; भारत के लिए खतरे की घंटी?

वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास ने आरोप लगाया है कि चीन गुपचुप तरीके से अनाज और खाद का बड़ा भंडार तैयार कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि चीन को यह तुरंत बंद कर देना चाहिए वरना गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

अमेरिका और ईरान के बीच हालिया युद्ध शुरू होने के बाद से दुनियाभर में हलचल मची हुई है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया के कई आयात निर्भर देशों में ईंधन और खाद आपूर्ति को लेकर मुश्किल खड़ी हो गई है। सप्लाई चेन भी ठप पड़ा है और युद्ध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इस बीच अब चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चीन गुपचुप तरीके से खाने पीने की चीजें, अनाज और खाद का स्टॉक तैयार कर रहा है। इसे लेकर अब वर्ल्ड बैंक के पूर्व चीफ ने चेतावनी दी है।

वर्ल्ड बैंक के पूर्व अध्यक्ष डेविड मालपास ने बीबीसी से बातचीत में आरोप लगाया है कि चीन अनाज और खाद का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार खड़ा कर रहा है। मालपास ने बीजिंग में होने वाले ट्रंप-शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन से पहले कहा है कि चीन को जमाखोरी करना तुरंत बंद कर देना चाहिए ताकि वैश्विक आपूर्ति संकट को कम किया जा सके।

चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार डेविड मालपास के मुताबिक, चीन के पास इस समय दुनिया का सबसे बड़ा अनाज और खाद भंडार है, जिसे वह और बढ़ाने में लगा है। बता दें कि चीन ने घरेलू आपूर्ति का हवाला देते हुए मार्च की शुरुआत से ही खाद के निर्यात पर रोक लगा दी है। इससे भारत सहित कई कृषि प्रधान देशों की चिंता बढ़ गई है। भारत पहले से ही अन्य देशों से महंगा खाद इंपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान युद्ध से पहले भारत 512 डॉलर प्रति टन के हिसाब से यूरिया खरीद रहा था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 959 प्रति टन हो गई है। यानी भारत खाद के लिए लगभग दोगुनी कीमत चुका रहा है।

क्यों जमाखोरी कर रहा चीन? विशेषज्ञों का मानना है कि चीन ने यह कदम सिर्फ सुरक्षा के नहीं बल्कि उठाया है बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति है। गौरतलब है कि ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद पड़ा है। यहां से जहाजों की आवाजाही ठप होने की वजह से आयात-निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में चीन को डर है कि लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रही तो उसके यहां अकाल जैसे हालात ना हो जाएं। दूसरा कारण यह है कि अनाज और खाद पर नियंत्रण करके चीन वैश्विक राजनीति में दबदबा बना सकता है। वह अन्य देशों पर दबाव बनाने में भी कामयाब हो सकता है। जब दुनिया में खाद और अनाज की कमी होगी, तो कीमतें आसमान छूएंगी। तब चीन अपने विशाल भंडार का इस्तेमाल बड़े मुनाफे के लिए कर सकता है।