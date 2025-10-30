चीन की 'गुप्त' समुद्री चालबाजी, भारी टेंशन में ताइवान, कुछ बड़ा होने वाला है क्या?

संक्षेप: विधानमंडल की विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के समक्ष बोलते हुए, एनएसबी महानिदेशक त्साई मिंग-येन ने कहा कि हाल ही में ली गई एक तस्वीर में सात से आठ वाणिज्यिक चीनी जहाज किनमेन के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं।

चीन ताइवान के बारे में क्या योजना बना रहा है, यह तो केवल चीन ही जानता है। लेकिन उसकी गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई न कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है। दरअसल, ताइवान के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो (एनएसबी) ने खुलासा किया है कि चीनी जहाज किनमेन काउंटी के निकट प्रतिबंधित समुद्री इलाकों में घुसपैठ करने के लिए कम से कम आठ गुप्त तरीकों का सहारा ले रहे हैं। इससे ताइवान की अपनी क्षेत्रीय जल सीमाओं की निगरानी और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। ये बार-बार हो रही घुसपैठें अब ताइवान पर चीन के बढ़ते समुद्री दबाव अभियान की एक खतरनाक पहलू बन चुकी हैं।

ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा की विदेशी मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के सामने बोलते हुए एनएसबी के महानिदेशक त्साई मिंग-येन ने बताया कि हाल ही में ली गई एक तस्वीर में सात से आठ चीनी वाणिज्यिक जहाज किनमेन के पास प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जहाजों ने अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) को बंद कर दिया था, जिससे उनका ट्रैकिंग असंभव हो गया। यह खुलासा बीजिंग द्वारा गैर-सैन्य संसाधनों का उपयोग करके ग्रे-जोन ऑपरेशनों को चलाने की बढ़ती चिंताओं को और गहरा करता है।

केएमटी विधायक चेन येओंग-कांग ने सवाल किया कि क्या ये जहाज बीजिंग द्वारा नियंत्रित मछली पकड़ने वाली नावें हैं या फिर चीन के तटरक्षक बल के छिपे हुए पोत हैं, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के मिशन पर हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घुसपैठों को मामूली उकसावे के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें ताइवान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए।

त्साई ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों से चीनी जहाजों द्वारा अपनाए जा रहे आठ से नौ विभिन्न तरीकों की पहचान हुई है, जिनमें एआईएस सिस्टम को बंद करना, जहाज की पहचान में छेड़छाड़ करना और नकली समुद्री मोबाइल सेवा नंबरों का इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने माना कि इन तकनीकों ने निगरानी को 'काफी जटिल' बना दिया है। इसके जवाब में, ताइवान के तटरक्षक प्रशासन (सीजीए) ने अतिरिक्त गश्ती दलों की तैनाती शुरू कर दी है और अपनी नौसैनिक क्षमता को मजबूत करने तथा खुफिया-साझाकरण प्रणालियों में सुधार के लिए 20 अरब ताइवान डॉलर (करीब 65.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की योजना को मंजूरी दी है।