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इस वक्त सबसे अहम… ईरान-अमेरिका युद्ध में समझौते को लेकर क्या बोला चीन?

Mar 26, 2026 02:53 pm ISTJagriti Kumari रॉयटर्स, बीजिंग
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US-Iran War: चीनी प्रवक्ता से यह सवाल पूछे गए थे कि क्या चीन को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही किसी बातचीत के बारे में जानकारी है। इस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है।

इस वक्त सबसे अहम… ईरान-अमेरिका युद्ध में समझौते को लेकर क्या बोला चीन?

ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में सीजफायर को लेकर चीन ने बड़ा बयान दिया है। चीन ने कहा है कि इस वक्त सबसे अहम यह है कि दोनों पक्षों के बीच तत्काल युद्धविराम हो। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को एक बयान में यह बातें कही हैं। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि शांति वार्ता शुरू करने के लिए जल्द से जल्द स्थितियां बनाई जानी चाहिए।

चीनी प्रवक्ता से यह सवाल पूछे गए थे कि क्या चीन को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही किसी बातचीत के बारे में जानकारी है। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “सभी पक्षों को एक ही दिशा में काम करना चाहिए और वास्तव में सार्थक और सच्ची शांति वार्ता शुरू करने के लिए स्थितियां बनानी चाहिए।" चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा, “सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति वार्ता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, शांति के अवसरों को भुनाना और युद्ध को रोकने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।”

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चीन ने पहले भी की थी अपील

चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा, "सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति वार्ता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, शांति के अवसरों को भुनाना और युद्ध को रोकने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।" बता दें कि चीन ने इससे पहले भी दोनों पक्षों से हमले रोकने की अपील की थी। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से चीन के साथ फोन पर हुई बातचीत में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। ईरान ने कहा था कि जब तक अमेरिका और इजरायल को हमले का पछतावा नहीं हो जाता, ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी।

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ईरान ने खारिज किया प्रस्ताव

वहीं ईरान ने बुधवार को युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने इजरायल और खाड़ी देशों पर हमले भी तेज कर दिए। ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा, "ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब वह ऐसा चाहेगा और जब उसकी शर्तें पूरी होंगी।" अधिकारी ने यह भी कहा कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने 'जोरदार हमले' जारी रखेगा।

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इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में युद्ध में जीत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कभी नहीं रखने पर सहमत हो गया है और ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की उस परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ किया जा सकता था।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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