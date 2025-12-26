Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़China sanctions 20 US defense companies and 10 executives over massive arms sales to Taiwan
ट्रंप के एक कदम से आगबबूला चीन? 20 कंपनियों पर लगा दिया बैन; 10 अमेरिकी अफसरों पर भी ऐक्शन

ट्रंप के एक कदम से आगबबूला चीन? 20 कंपनियों पर लगा दिया बैन; 10 अमेरिकी अफसरों पर भी ऐक्शन

संक्षेप:

चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित कंपनियों की चीन में मौजूद सारी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और किसी भी चीनी व्यक्ति या संगठन को इनके साथ कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।

Dec 26, 2025 08:16 pm ISTPramod Praveen एपी, बीजिंग
share Share
Follow Us on

चीन और अमेरिका के बीच तनातनी और प्रतिस्पर्द्धा कोई नई बात नहीं है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस बार कुछ ऐसा किया कि चीन की शी जिनपिंग सरकार आगबबूला हो उठी है। दरअसल, अमेरिका द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर का हथियार बेचे जाने पर चीन ना सिर्फ भड़क उठा है बल्कि इस पर पलटवार करते हुए बीजिंग ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। AP की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने शुक्रवार को अमेरिका की रक्षा से जुड़ी 20 कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित कंपनियों की चीन में मौजूद सारी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और किसी भी चीनी व्यक्ति या संगठन को इनके साथ कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। जिन अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें चीन में प्रवेश करने और वहां व्यापार करने से भी रोक दिया गया है। जिन अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाया गया है, उनमें नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन, एल3हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज और बोइंग जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा कंपनी एंडुरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक पाल्मर लकी भी प्रतिबंधित अधिकारियों की सूची में हैं।

ये भी पढ़ें:सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजरायल ने गाजा में सिखाया; बांग्लादेश के हालात पर शुभेंदु

ताइवान को हथियार बिक्री से भड़का चीन

चीन का यह कदम अमेरिका द्वारा ताइवान को 10 अरब डॉलर से अधिक के हथियार पैकेज की घोषणा के एक हफ्ते बाद आया है। अगर अमेरिकी संसद से इस बिक्री को मंजूरी मिलती है, तो यह ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार सौदा होगा। दरअसल, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कहता रहा है कि उसे अंततः चीन के नियंत्रण में आना ही होगा। इसी वजह से ताइवान को हथियार दिए जाने पर चीन लगातार विरोध करता रहा है।

ये भी पढ़ें:चीन के सपने को अमेरिका का झटका, ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार देने को मंजूरी

चीन की कड़ी चेतावनी

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा,“ताइवान का मुद्दा चीन के मूल हितों का केंद्र है और चीन-अमेरिका संबंधों की पहली लाल रेखा है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। ताइवान को हथियार बेचने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” चीन ने अमेरिका से ताइवान को हथियार देने जैसे “खतरनाक कदम” तुरंत रोकने की भी मांग की।

China sanctions 20 US defense companies

ताइवान अमेरिका और चीन के बीच तनाव की जड़

बता दें कि ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के रिश्तों में सबसे बड़ा तनाव का कारण बना हुआ है। चीन का आरोप है कि अमेरिका की हथियार बिक्री दोनों देशों के बीच हुए कूटनीतिक समझौतों का उल्लंघन है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं। अमेरिकी कानून के तहत अमेरिका ताइवान की आत्मरक्षा में मदद करने के लिए बाध्य है, लेकिन यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। व्यापार, तकनीक और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका-चीन रिश्तों में यह कदम और तल्खी ला सकता है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Donald Trump China Xi Jinping अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।