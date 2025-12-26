ट्रंप के एक कदम से आगबबूला चीन? 20 कंपनियों पर लगा दिया बैन; 10 अमेरिकी अफसरों पर भी ऐक्शन

संक्षेप: चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित कंपनियों की चीन में मौजूद सारी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और किसी भी चीनी व्यक्ति या संगठन को इनके साथ कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।

चीन और अमेरिका के बीच तनातनी और प्रतिस्पर्द्धा कोई नई बात नहीं है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस बार कुछ ऐसा किया कि चीन की शी जिनपिंग सरकार आगबबूला हो उठी है। दरअसल, अमेरिका द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर का हथियार बेचे जाने पर चीन ना सिर्फ भड़क उठा है बल्कि इस पर पलटवार करते हुए बीजिंग ने 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। AP की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग ने शुक्रवार को अमेरिका की रक्षा से जुड़ी 20 कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन प्रतिबंधों के तहत संबंधित कंपनियों की चीन में मौजूद सारी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी और किसी भी चीनी व्यक्ति या संगठन को इनके साथ कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। जिन अमेरिकी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन्हें चीन में प्रवेश करने और वहां व्यापार करने से भी रोक दिया गया है। जिन अमेरिकी कंपनियों पर बैन लगाया गया है, उनमें नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन, एल3हैरिस मैरीटाइम सर्विसेज और बोइंग जैसी बड़ी रक्षा कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा कंपनी एंडुरिल इंडस्ट्रीज के संस्थापक पाल्मर लकी भी प्रतिबंधित अधिकारियों की सूची में हैं।

ताइवान को हथियार बिक्री से भड़का चीन चीन का यह कदम अमेरिका द्वारा ताइवान को 10 अरब डॉलर से अधिक के हथियार पैकेज की घोषणा के एक हफ्ते बाद आया है। अगर अमेरिकी संसद से इस बिक्री को मंजूरी मिलती है, तो यह ताइवान को अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियार सौदा होगा। दरअसल, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कहता रहा है कि उसे अंततः चीन के नियंत्रण में आना ही होगा। इसी वजह से ताइवान को हथियार दिए जाने पर चीन लगातार विरोध करता रहा है।

चीन की कड़ी चेतावनी चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा,“ताइवान का मुद्दा चीन के मूल हितों का केंद्र है और चीन-अमेरिका संबंधों की पहली लाल रेखा है, जिसे पार नहीं किया जा सकता। ताइवान को हथियार बेचने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” चीन ने अमेरिका से ताइवान को हथियार देने जैसे “खतरनाक कदम” तुरंत रोकने की भी मांग की।