6 साल का इंतजार खत्म, चीन से उत्तर कोरिया के लिए दौड़ी ट्रेन; जानें क्यों हुई थी बंद
चीन ने छह साल के अंतराल के बाद उत्तर कोरिया के लिए यात्री ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी है। दोनों देशों की राजधानियों को जोड़ने वाली पहली ट्रेन गुरुवार को बीजिंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। चीन के रेलवे प्राधिकरण के अनुसार, ट्रेन K27 शुक्रवार शाम 6:07 बजे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचेगी। यह ट्रेन करीब 24 घंटे 41 मिनट की यात्रा करेगी और रास्ते में बोहाई सागर के उत्तर में स्थित सीमावर्ती शहर डैंडोंग में रुकेगी।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया 'मैत्रीपूर्ण पड़ोसी' हैं और सीमा पार यात्री ट्रेन सेवा लोगों के बीच संपर्क और आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ऐसे आदान-प्रदान को आसान बनाने के लिए आपसी सहयोग और संवाद को मजबूत करने का समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि यह ट्रेन सेवा वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद बंद कर दी गई थी। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है।
रेलवे प्राधिकरण के अनुसार, बीजिंग और प्योंगयांग के बीच यह ट्रेन सेवा सप्ताह में चार दिन ( सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार)दोनों दिशाओं में संचालित होगी। बीजिंग की एक ट्रैवल एजेंसी के मुताबिक, गुरुवार की पहली यात्रा के टिकट पूरी तरह बिक चुके थे। हालांकि ये टिकट केवल बिजनेस वीजा धारकों के लिए उपलब्ध थे, जबकि 18 मार्च की यात्रा के लिए कुछ सीटें अभी भी उपलब्ध हैं।
आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, डैंडोंग और प्योंगयांग के बीच छोटी दूरी की ट्रेन सेवा भी दोनों दिशाओं में रोजाना संचालित होगी। इसकी पहली ट्रेन गुरुवार सुबह 10 बजे डैंडोंग से रवाना होकर शाम 6:07 बजे प्योंगयांग पहुंचेगी।
बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच उड़ानें भी रोक दी गई थीं। उत्तर कोरिया की सरकारी एयरलाइन एयर कोरियो ने 2023 में चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू की थीं। फिलहाल यह एयरलाइन बीजिंग और प्योंगयांग के बीच सप्ताह में दो बार ( मंगलवार और शनिवार ) उड़ान सेवाएं संचालित कर रही है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
