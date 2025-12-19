हम बांग्लादेश में... मोहम्मद यूनुस के देश में मची भयंकर हिंसा के बीच क्या बोला चीन

संक्षेप: बांग्लादेश में मची हिंसा के बीच चीन ने कहा है कि हम बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू चुनाव होने की कामना करते हैं और विश्वास है कि बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्र महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडों को ठीक से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखेंगे।

बांग्लादेश में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पिछले साल जुलाई विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से पड़ोसी देश में कई जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली हैं। मोहम्मद यूनुस के देश के कई मीडिया संस्थानों के दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस बीच, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने कहा है कि हम बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू चुनाव देखना चाहते हैं। बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने हैं।

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन से बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर सवाल पूछा कि पिछले कुछ दिनों में कई मीडिया ऑफिस पर हमले हुए हैं और फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। क्या चीन इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेगा? इस पर जियाकुन ने जवाब दिया, ''चीन ने गौर किया है कि बांग्लादेश ने 12 फरवरी, 2026 को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की है। चीन बांग्लादेश में सुरक्षित, स्थिर और सुचारू चुनाव होने की कामना करता है और उसे विश्वास है कि बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्र महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडों को ठीक से आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखेंगे।''

पिछले साल अगस्त में दंगों के बीच शेख हसीना के भारत जाने से पहले चीन ने उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे। बीजिंग ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ संबंध बढ़ाए, जिन्होंने सहायता और निवेश के लिए चीन का दौरा किया था। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार रात को हमलों और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिनमें चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी भी शामिल है। ये घटनाएं मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस द्वारा टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए इंकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि करने के बाद हुईं।