भारत-चीन के बीच और कैसे सुधरे सबंध, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए चार सुझाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को मुलाकात हुई। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया है कि इस दौरान दोनों के बीच क्या बातें हुईं। उन्होंने बताया कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चार सुझाव दिए हैं। मिसरी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों की दीर्घकालिक वृद्धि और विकास के लिए अपने दृष्टिकोण साझा किए। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच इस बात पर आम सहमति बनी कि स्थिर और सौहार्दपूर्ण भारत-चीन संबंध दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं।

क्या थे जिनपिंग के चार सुझाव

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों को बेहतर बनाने के लिए चार सुझाव दिए हैं। जिनपिंग ने जो पहला सुझाव दिया है, वह रणनीतिक संवाद को मजबूती देना है। इसके अलावा उन्होंने आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। तीसरा सुझाव, एक-दूसरे की चिंताओं का ख्याल रखने और चौथा सुझाव साझा हितों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत देने के संबंध में था। पीएम मोदी ने भी इन सभी सुझावों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।