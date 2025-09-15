मिलिट्री परेड में नई तकनीक का प्रदर्शन, चीन के टाइप 100 सिस्टम ने कैसे उड़ाए होश

रिपोर्ट में कहा गया कि टाइप 100 के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये व्हीकल लंबी दूरी तक तेजी से तैनाती, ऑपरेशनल टारगेट्स पर कब्जा और दबाव बनाने में सक्षम हैं।

चीन ने बीते दिनों तियानमेन स्क्वायर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भव्य परेड में मिसाइलों का जलवा बिखेरा था। इस बीच, बीजिंग की ओर से ढेर सारी नई-नवेली मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खास तौर पर बिना इंसान के चलने वाली यानी अनमैन्ड टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा हो रही है। इसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के समस्त हथियारों के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। चीन ने अपनी नए जेनरेशन के कॉम्बैट व्हीकल्स की फैमिली भी पेश की, जिसे टाइप 100 सिस्टम कहा जा रहा है। अभी इसमें 2 तरह के व्हीकल्स हैं, लेकिन भविष्य में और भी हो सकते हैं।

टाइप 100 सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये व्हीकल लंबी दूरी तक तेजी से तैनाती, ऑपरेशनल टारगेट्स पर कब्जा और दबाव बनाने में सक्षम हैं। टैक्टिकल डेप्थ में हमले, शहरी इलाकों में हमले व बचाव और जॉइंट फायर सपोर्ट गाइडेंस जैसे मिशन्स को भी अंजाम दे सकते हैं। परेड में टाइप 100 को दो वैरिएंट में दिखाया गया। एक मीडियम टैंक के तौर पर और दूसरा कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल के तौर पर। दोनों एक ही चेसिस पर बने हैं। टैंक का वजन करीब 35-40 टन है। इसमें 105mm की मेन गन लगी है, जो अनमैन्ड टर्रेट में फिट है। टर्रेट की छत पर एक रिमोट वेपन स्टेशन भी है।