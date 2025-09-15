China PLA flaunts new military tech in parade make eyes bulge and jaws drop Type 100 मिलिट्री परेड में नई तकनीक का प्रदर्शन, चीन के टाइप 100 सिस्टम ने कैसे उड़ाए होश, International Hindi News - Hindustan
मिलिट्री परेड में नई तकनीक का प्रदर्शन, चीन के टाइप 100 सिस्टम ने कैसे उड़ाए होश

रिपोर्ट में कहा गया कि टाइप 100 के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये व्हीकल लंबी दूरी तक तेजी से तैनाती, ऑपरेशनल टारगेट्स पर कब्जा और दबाव बनाने में सक्षम हैं।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 02:18 PM
चीन ने बीते दिनों तियानमेन स्क्वायर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भव्य परेड में मिसाइलों का जलवा बिखेरा था। इस बीच, बीजिंग की ओर से ढेर सारी नई-नवेली मिलिट्री टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया है, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। खास तौर पर बिना इंसान के चलने वाली यानी अनमैन्ड टेक्नोलॉजी की काफी चर्चा हो रही है। इसने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के समस्त हथियारों के बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। चीन ने अपनी नए जेनरेशन के कॉम्बैट व्हीकल्स की फैमिली भी पेश की, जिसे टाइप 100 सिस्टम कहा जा रहा है। अभी इसमें 2 तरह के व्हीकल्स हैं, लेकिन भविष्य में और भी हो सकते हैं।

टाइप 100 सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं सामने नहीं आई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये व्हीकल लंबी दूरी तक तेजी से तैनाती, ऑपरेशनल टारगेट्स पर कब्जा और दबाव बनाने में सक्षम हैं। टैक्टिकल डेप्थ में हमले, शहरी इलाकों में हमले व बचाव और जॉइंट फायर सपोर्ट गाइडेंस जैसे मिशन्स को भी अंजाम दे सकते हैं। परेड में टाइप 100 को दो वैरिएंट में दिखाया गया। एक मीडियम टैंक के तौर पर और दूसरा कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल के तौर पर। दोनों एक ही चेसिस पर बने हैं। टैंक का वजन करीब 35-40 टन है। इसमें 105mm की मेन गन लगी है, जो अनमैन्ड टर्रेट में फिट है। टर्रेट की छत पर एक रिमोट वेपन स्टेशन भी है।

टाइप 100 सिस्टम की क्या है खासियत

रिपोर्ट के मुताबिक, टाइप 100 फैमिली में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 1500 हॉर्सपावर का डीजल इंजन, बैटरीज और 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स शामिल हैं। इसका फायदा ये है कि कॉम्बैट के दौरान ये लगभग बिना आवाज के चल सकता है, जो जंग में काफी काम आता है। कई देश बख्तरबंद व्हीकल्स के लिए हाइब्रिड इंजन पर रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच, चीन ने इसे ट्रैक्ड बख्तरबंद व्हीकल्स में इस्तेमाल करने वाला पहला देश बनकर दिखाया है। टाइप 100 की सुरक्षा भी जबरदस्त है। वजन बढ़ाने वाली भारी-भरकम बख्तर की जगह, चीन ने रिएक्टिव आर्मर और अपग्रेडेड GL6 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है।

