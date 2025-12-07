चीन का डिजिटल तानाशाही मॉडल अब टूटने की कगार पर, रिपोर्ट में बड़ा दावा

संक्षेप: सोशल मीडिया पर वीडियो, ऑडियो क्लिप और अफवाहें तेजी से फैलीं। इनमें एलन यू को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता काई छी से जोड़ा जा रहा था। इससे जनता का शक और गहरा गया। इस पर चीनी सेंसरशिप मशीनरी ने तेजी से काम किया।

चीन का डिजिटल सर्विलांस और सेंसरशिप सिस्टम अब ढहने का संकेत दे रहा है। ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल (MAC) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात कही है। इसमें कहा गया कि चीन का डिजिटल तानाशाही मॉडल टूटने की कगार पर है। अब यह दमन व अटकलों के चक्र में फंस चुका है। MAC ने चीनी एक्टर एलन यू की 11 सितंबर को बीजिंग में हुई संदिग्ध मौत को इस व्यवस्था में बढ़ती दरारों का साफ उदाहरण बताया। अधिकारियों ने उनकी मौत को शराब पीने के बाद गलती से गिरने से हुई दुर्घटना बताया, लेकिन जनता को यह सफाई विश्वसनीय नहीं लगी।

सोशल मीडिया पर वीडियो, ऑडियो क्लिप और अफवाहें तेजी से फैलीं। इनमें एलन यू को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के सीनियर नेता काई छी से जोड़ा जा रहा था। इससे जनता का शक और गहरा गया। इसके जवाब में चीनी सेंसरशिप मशीनरी ने तेजी से काम किया। पोस्ट्स हटाई गईं, कमेंट्स डिलीट किए गए और आगे जांच-पड़ताल पर रोक लगा दी गई। चीन के साइबरस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने सिना वीबो, डौयिन और क्वैशौ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों को तलब किया। उन पर जुर्माना लगाया और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर और सख्त निगरानी के आदेश दिए।