भारत के साथ मिलकर 'जंग' छेड़ने को तैयार चीन, ड्रैगन की दिल्ली डिप्लोमेसी जानें

Wed, 5 Nov 2025 03:53 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग धुंध और प्रदूषित हवा से बुरी तरह जूझ रहे हैं। सरकार इस समस्या का समाधान खोजने के लिए निरंतर कोशिशें कर रही है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इसी बीच, चीन ने भारत को दिल्ली और आसपास के इलाकों में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में सहायता की पेशकश की है। यूं कहें तो खराब हवा के खिलाफ मिलकर जंग करने को तैयार है। चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी कि चीन अपने प्रदूषण नियंत्रण के अनुभवों को साझा करने को तैयार है। इस दौरान उसने बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में स्मॉग के स्तर को प्रभावी ढंग से घटाने का भी उल्लेख किया।

दरअसल, चीन को भी पहले इसी तरह के वायु प्रदूषण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसने इसे कम करने के लिए सख्त कदम उठाए, जिनमें उद्योगों का स्थानांतरण, वाहनों के उत्सर्जन पर पाबंदी और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार जैसी कार्रवाइयां शामिल थीं। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि चीन भी कभी घनी धुंध की समस्या से ग्रस्त था। हम अपनी 'नीली आकाश' यात्रा के अनुभव साझा करने को तैयार हैं, और हमें विश्वास है कि भारत भी शीघ्र ही इस दिशा में सफल होगा।

प्रदूषण के खिलाफ 'युद्ध'

न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 में चीन सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ 'युद्ध' की घोषणा की थी। इसके बाद बीजिंग ने वायु को शुद्ध करने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर का बहु-वर्षीय अभियान चलाया। अधिकारियों ने कारखानों पर नियंत्रण बढ़ाया, पुरानी गाड़ियों को हटाया और कोयले से प्राकृतिक गैस पर संक्रमण किया। भले ही अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन बीजिंग के अधिकारी बताते हैं कि अभियान शुरू होने के मुकाबले अब शहर में सालाना 100 दिन अधिक स्वच्छ आकाश रहता है।

इस दौरान सरकार ने 'ग्रेट ग्रीन वॉल' जैसे महत्वाकांक्षी वनीकरण कार्यक्रम भी शुरू किए, जिनके तहत 12 प्रांतों में 35 अरब से ज्यादा पेड़ लगाए गए। Earth.org के अनुसार, इन प्रयासों से चीन का प्रति हेक्टेयर वन निवेश अमेरिका व यूरोप से अधिक हो गया, जो वैश्विक औसत से तीन गुना ज्यादा है।

क्या है दिल्ली के हालात

दूसरी ओर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि बुधवार सुबह दिल्ली की हवा में हल्का सुधार हुआ। सुबह 9 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 228 रहा। तुलनात्मक रूप से, 4 नवंबर को शाम 4 बजे यह 291 था। फिर भी, हवा की गुणवत्ता 'खराब' स्तर पर बनी रही, जिससे शहर के कई हिस्सों पर असर पड़ा।

सीपीसीबी के अनुसार, आनंद विहार में AQI 279 रहा, जबकि भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक लोधी रोड पर 213। आईटीओ पर यह 274 रहा, जो खराब श्रेणी में ही है। आरके पुरम (223), जहांगीरपुरी (235), चांदनी चौक (228) और सिरीफोर्ट (263) जैसे अन्य प्रमुख स्थानों पर भी वायु गुणवत्ता खराब ही रही।

