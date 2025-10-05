30 KM की रफ्तार से कहर बरपाने आ रहा शक्तिशाली चक्रवात 'मत्मो', चीन में ऑरेंज अलर्ट जारी

चक्रवात 'मत्मो' उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रतिघंटा लगभग 25 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण तटीय शहरों में भारी वर्षा और तेज हवाओं का संकट मंडरा रहा है। सावधानी के तौर पर झानजियांग शहर में स्कूल,-दफ्तर के साथ परिवहन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।

चीन के मौसम विभाग ने दक्षिणी क्षेत्रों में आने वाले शक्तिशाली चक्रवात 'मत्मो' के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह 2025 का 21वां प्रमुख तूफान है, जो धीमी गति से दक्षिणी तटीय भागों की ओर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र (एनएमसी) के मुताबिक, शनिवार सुबह लगभग 5 बजे यह टाइफून 18 डिग्री उत्तर अक्षांश और 117.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मौजूद था। इसकी वर्तमान गति 25-30 किलोमीटर प्रतिघंटा है और यह उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। यदि इसकी दिशा और गति में कोई बदलाव न हुआ, तो यह ग्वांगडोंग प्रांत के डियानबाई और हैनान प्रांत के वानिंग के बीच किसी स्थान पर तट से टकरा सकता है।

चक्रवात 'मत्मो' उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रतिघंटा लगभग 25 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण तटीय शहरों में भारी वर्षा और तेज हवाओं का संकट मंडरा रहा है। सावधानी के तौर पर झानजियांग शहर में शनिवार शाम से स्कूल, दफ्तर, उत्पादन इकाइयां, परिवहन सेवाएं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। रविवार सुबह से सभी राजमार्गों पर वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। समुद्री अधिकारियों ने प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियां स्थगित कर दी हैं, जबकि पूरे क्षेत्र में बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है।

ग्वांगडोंग प्रांत की सरकार ने टाइफून की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन उपायों को उच्चतम स्तर पर सक्रिय कर दिया है। इसके अंतर्गत 1,50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है। प्रांतीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र ने रविवार सुबह प्रतिक्रिया तंत्र को और सशक्त बनाया। आंकड़ों के अनुसार, शनिवार शाम तक कुल 1,51,352 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।