दक्षिण चीन सागर में तनातनी, अमेरिका ने तैनात किए दो युद्धपोत, चीन का दावा- हमने मार भगाए

स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में तनाव का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह ताजा घटना क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव को दर्शाती है, खासकर तब जब यह अमेरिकी सैन्य अभियान कम से कम छह वर्षों में शोल के जल में पहला ज्ञात अभियान है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 08:18 PM
दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने-सामने आ गए हैं। चीन की सेना ने बुधवार को दावा किया कि उसने स्कारबोरो शोल के पास गश्त करते हुए एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को “निगरानी में लिया और खदेड़ दिया”। वहीं, अमेरिकी नौसेना ने अपनी तैनाती को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप बताते हुए कहा कि यह ‘नेविगेशन की स्वतंत्रता’ सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यह अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई स्कारबोरो शोल के जलक्षेत्र में पिछले कम से कम छह वर्षों में पहली बार हुई है।

अमेरिका ने बुधवार को दक्षिण चीन सागर के विवादित तटवर्ती क्षेत्र में दो युद्धपोत तैनात किए, जहां दो दिन पहले फिलीपीन के छोटे जहाज को भगाने के प्रयास के दौरान चीनी नौसेना और तट रक्षक बल के दो जहाज आपस में टकरा गए थे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद कई पश्चिमी और एशियाई देशों में चिंता पैदा हो गई थी। चीन और फिलीपीन दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल और अन्य बाहरी क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस विवादित जलक्षेत्र पर अपने-अपने दावे करते आए हैं।

चीन का आरोप- संप्रभुता का उल्लंघन

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के साउदर्न थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी विध्वंसक USS Higgins ने “चीनी सरकार की अनुमति के बिना” स्कारबोरो शोल के जलक्षेत्र में प्रवेश किया। बयान में कहा गया, “अमेरिका की यह कार्रवाई चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है और दक्षिण चीन सागर में शांति एवं स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। हम हर समय उच्च सतर्कता बनाए रखेंगे।”

अमेरिका का पलटवार- अंतरराष्ट्रीय जल में हमारा हक

अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े ने अपने बयान में कहा कि USS Higgins ने स्कारबोरो शोल के पास “नेविगेशन के अधिकार और स्वतंत्रता” का अभ्यास किया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। इसने कहा, “अमेरिका वहां उड़ान भरने, नौकायन करने और संचालन करने का अधिकार रखता है, जहां अंतरराष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति देता है। चीन की आपत्तियां हमें रोक नहीं सकतीं।” अमेरिका ने स्कारबोरो शोल से लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर यूएसएस हिगिंस और यूएसएस सिनसिनाटी को तैनात किया है।

विवादित क्षेत्र और टकराव

स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर का एक रणनीतिक क्षेत्र है, जो सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के समुद्री व्यापार मार्ग का हिस्सा है। इस क्षेत्र पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के दावे हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताता है, लेकिन 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय पंचाट ने कहा था कि बीजिंग के ऐतिहासिक नक्शों के आधार पर किए गए दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। चीन ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया।

टकराव में चीनी जहाजों की टक्कर

सोमवार को, चीनी नौसेना और तटरक्षक बल के दो जहाज स्कारबोरो से लगभग 10.5 समुद्री मील दूर एक छोटे फिलीपीनी जहाज बीआरपी सुलुआन को रोकने और भगाने का प्रयास करते समय दुर्घटनावश टकरा गए थे। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बुधवार को इस खतरनाक घटना पर चिंता व्यक्त की। यह टक्कर व्यस्त जलक्षेत्र में हुई थी, जो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग है। फिलीपींस ने चीनी जहाजों के “खतरनाक व्यवहार” की निंदा की। यह इस क्षेत्र में ऐसी पहली ज्ञात घटना है। दक्षिण चीन सागर में यह नया टकराव ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका नियमित रूप से ‘फ्रीडम ऑफ नेविगेशन’ ऑपरेशन्स चलाकर चीन सहित अन्य दावेदार देशों के समुद्री दावों को चुनौती देता है।

