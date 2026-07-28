चीन ने बना लिया अपना ‘सूरज’, 21 मीटर लंबा और 582 टन है वजन; कैसे करेगा काम
चीन ने कार्बनफ्री ऊर्जा उत्पादन के लिए उस प्रक्रिया का इ्स्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिस प्रक्रिया से सूर्य में गर्मी पैदा होती है। उसने 582 टन का एक सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट बनाया है।
ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच दुनियाभर में ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कार्बन फ्री एनर्जी पर ही जोर दिया जा रहा है। चीन को इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उसने एक सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट बनाया है जिसे 'क्रत्रिम सूरज' कहा जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि यह नाभिकीय संलयन के जरिए ऊर्जा पैदा करेगा। इसी प्रक्रिया से सूर्य पर भी असीमित ऊर्जा का निर्माण होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इसका परीक्षण करचुका है।
कैसे काम करेगा यह यंत्र
जानकारी के मुताबिक चीन का प्लान है कि 2030 तक वह इससे ऊर्जा उत्पादन शुरू कर दे और बिजली बनने लगे। इस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा फइजिक्स ने डी शेप में टोरोयडल फील्ड वाला सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट बनाया है. इसकी लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई मीटर है। वहीं इसका वजहन 582 टन है। इसमें हाइड्रोज एटम का संलयन10 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर किया जाएगा और इससे बिना कार्बनडाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन के असीमित ऊर्चा प्राप्त होगी।
10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगी प्लाज्मा गैस
जानकारों का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा फ्यूजन रियक्टर मैग्नेट है। इस मैग्नेट का इस्तेमाल प्लाज्मा को कैद करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने में किया जाता है। यह एक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म की गई गैस होती है। यह अंदर रही रहेगी और मैग्नेट की वजह से दीवारों को नहीं छुएगी। जिस तरह से किसी कार में स्पार्क प्लग काम करता है, उसी तरह एक सुपरकंडक्टिंग सेंट्रल सोलिनॉइड कॉइल गैस को गर्म करने का काम करेगी।
चीन ने करवाए 47 पेटेंट
जब इसका परीक्षण किया गया तो 60 किलोएम्पीयर करंट और 6.03 मेगाजूल की एनर्जी संभालने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसे बनाने वाली टीम का कहना है कि 6 साल के इस अभियान में 47 पेटेंट कराए गए हैं। यह करीब 60 साल तक काम करता रहेगा। अगर चीन इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह सफल हो जाता है तो भविष्य में बड़े उद्योगों में ऊर्जा के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। फ्रांस में भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसमें भारत भी शामिल है। कुल मिलाकर जरूरत नियंत्रित फ्यूजन कराने की है। अभी इस प्रक्रिया से किसी तरह के नुकसान के बारे में नहीं बताया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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