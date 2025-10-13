Hindustan Hindi News
जिऑन चर्च के खिलाफ चीन की क्रूर कार्रवाई, 30 से अधिक पादरी गिरफ्तार; US से आया बयान

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंगMon, 13 Oct 2025 06:19 PM
चीन के कम्युनिस्ट अधिकारियों ने देश की सबसे बड़ी अनधिकृत ईसाई धर्म सभाओं में से एक जिऑन चर्च के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान में कई प्रांतों से 30 से अधिक पादरियों और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया या लापता कर दिया गया। द एपोच टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और प्रमुख अमेरिकी अधिकारियों में भारी आक्रोश फैल गया है। जिऑन चर्च द्वारा जारी एक बयान को टेक्सास स्थित मानवाधिकार संगठन चाइना एड ने साझा किया, जिसमें बताया गया कि चीनी अधिकारी ने पांच प्रांतों के अलावा बीजिंग और शंघाई में समवर्ती छापेमारी की। चर्च का कहना है कि उसके प्रार्थना स्थलों को सील कर दिया गया, संपत्तियां जब्त कर ली गईं और सदस्यों के परिवारों को उत्पीड़ित किया गया।

चर्च के बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए हमारे पादरी और विश्वासी निर्दोष ईसाई हैं, जिनका एकमात्र अपराध भगवान की पूजा, सुसमाचार का प्रसार और अपने समुदायों की सेवा करना है। संगठन ने इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें चीन के संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया। गिरफ्तार लोगों में जिऑन के प्रमुख पादरी एज्रा जिन मिंगरी भी शामिल हैं, जिन्हें 10 अक्टूबर को गुआंग्शी प्रांत के बेइहाई में उनके घर से हिरासत में लिया गया। उनकी बेटी ग्रेस जिन (जो अमेरिका में रहती हैं) ने बताया कि उनके पिता की गिरफ्तारी संभवतः कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद चर्च के तेज विकास के कारण हुई, जब कई अनुयायी ऑनलाइन जुड़ गए।

उन्होंने कहा कि महामारी के बाद जिऑन का विस्तार तेजी से हुआ, जिससे अधिकारी चिंतित हो गए। उन्हें हमेशा इसकी आशंका थी, लेकिन वे अपनी मंडली के साथ बने रहना अपना कर्तव्य मानते हैं। एपोच टाइम्स के अनुसार, 2018 में सरकारी कार्रवाई के बाद जब जायोन का मुख्य स्थल बंद कर दिया गया था, तब से इसकी सदस्य संख्या लगभग 1500 से बढ़कर 40 शहरों में 5000 से अधिक हो गई है। अब सदस्य घरों और रेस्तरां जैसे छोटे स्थानों पर इकट्ठा होते हैं।

वहीं चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ जैसे अधिकारियों ने सीसीपी द्वारा स्वतंत्र चर्चों पर दमन की निंदा की है। रुबियो ने इन गिरफ्तारियों को बीजिंग की ईसाइयों के प्रति शत्रुता का एक और प्रमाण बताया, जो पार्टी के नियंत्रण को चुनौती देते हैं। पेंस ने पादरी जिन की तत्काल रिहाई की मांग की, जबकि पोम्पिओ ने चीन को वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
