चीन में लैंडस्लाइड से भारी तबाही; 8 लोगों की मौत और 34 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

प्रशासन ने बताया कि भूस्खलन वाले क्षेत्र की पहाड़ियां अत्यधिक खड़ी और अस्थिर हैं, जिससे बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। चट्टानों के और खिसकने का खतरा बना हुआ है, इसलिए अभियान बेहद सावधानी के साथ चलाया जा रहा है।

चीन के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित चोंगकिंग नगर पालिका में शुक्रवार को भीषण भूस्खलन देखने को मिला। इसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9:10 बजे हुए इस हादसे में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे चट्टानें और मलबा नीचे स्थित रिहायशी व व्यावसायिक इलाके पर आ गिरा। कई मकान पूरी तरह मलबे में दब गए और सड़कें भी अवरुद्ध हो गईं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत व बचाव अभियान शुरू किया। 800 से अधिक बचावकर्मियों, दमकलकर्मियों और आपदा विशेषज्ञों को मौके पर तैनात किया गया।

चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, अब तक 18 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। इनमें से आठ लोगों की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज जारी है। बचाव दल आधुनिक उपकरणों, खुदाई मशीनों और खोजी तकनीकों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि भूस्खलन वाले क्षेत्र की पहाड़ियां अत्यधिक खड़ी और अस्थिर हैं, जिससे बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चट्टानों के और खिसकने का खतरा बना हुआ है, इसलिए अभियान बेहद सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। एहतियात के तौर पर आसपास के 1,100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्र में बिजली, पानी और गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हादसे पर क्या कहा हादसे के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश करने, घायलों का इलाज सुनिश्चित करने और भूस्खलन के वास्तविक कारणों की जांच कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने संभावित भू-वैज्ञानिक खतरों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर करने के निर्देश भी दिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। चीन के वित्त मंत्रालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने राहत कार्यों और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 5 करोड़ युआन (लगभग 73.6 लाख अमेरिकी डॉलर) की सहायता राशि जारी की है।