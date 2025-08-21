चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान... 'दोस्ती' के पीछे ड्रैगन का क्या है 'खतरनाक प्लान'; जानें
पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बावजूद, चीन अब दोनों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रयास के तहत चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद वांग यी ने दोनों देशों से सभी स्तरों पर त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तीनों देशों को रणनीतिक आपसी विश्वास बनाए रखना चाहिए और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहिए। गुरुवार को जारी एक बयान में वांग ने कहा कि चीन प्रत्येक देश के मूल हितों से जुड़े मुद्दों को समझने और समर्थन करने के लिए तैयार है तथा क्षेत्र में बाहरी हस्तक्षेप और राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर करने वाले किसी भी संगठन या व्यक्ति का कड़ा विरोध करता है।
चीन की रिपोर्ट में आतंकवाद का जिक्र
वांग ने कहा कि सुरक्षा वार्ता तंत्र में सुधार, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाना और आतंकवाद के स्रोत को खत्म करना आवश्यक है। बयान में किसी आतंकवादी समूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चीनी सरकारी मीडिया शिन्हुआ की रिपोर्ट में वांग की अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के साथ बैठक में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का उल्लेख किया गया।
रिपोर्ट में वांग के हवाले से कहा गया कि चीन को उम्मीद है कि अफगानिस्तान ऐसी आतंकवादी ताकतों से निपटने के लिए अपने प्रयास तेज करेगा। चीन, पाकिस्तान के साथ 596 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो काराकोरम पर्वतमाला से अफगानिस्तान के साथ त्रिबिंदु से लेकर सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत के साथ विवादित क्षेत्र तक फैली है। अफगानिस्तान के साथ चीन की 92 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से मिलती है।
इस्लामी आतंकवादी जिम्मेदार
ये देश चीन के उत्तर-पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र की सीमा पर हैं, जो अतीत में संघर्षों से प्रभावित रहा है। बीजिंग ने इसके लिए इस्लामी आतंकवादियों और जातीय उइगर अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया है, जो स्वतंत्र पूर्वी तुर्किस्तान की स्थापना चाहते हैं। वांग ने अपने समकक्षों से कहा कि तीनों देशों को विकास सहयोग, व्यापार, निवेश और नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए।
बुधवार को हुई थी काबुल में बैठक
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को काबुल में क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए बैठक की। त्रिपक्षीय वार्ता में व्यापार, क्षेत्रीय संपर्क और आतंकवाद-रोधी उपायों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पिछला दौर मई में बीजिंग में हुआ था, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने राजदूत स्तर पर संबंध बढ़ाने पर सहमति जताई थी। पिछली बैठक में तीनों देशों ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमति जताई थी।
सीपीईसी और भारत की आपत्ति
दरअसल, इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू सीपीईसी के विस्तार से संबंधित है। सीपीईसी, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का हिस्सा है, जो शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। अब इसे अफगानिस्तान तक विस्तारित करने की योजना है। हालांकि, भारत इसका कड़ा विरोध करता है, क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। भारत न केवल सीपीईसी, बल्कि बीआरआई का भी विरोध करता है।
