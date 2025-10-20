ट्रंप के टैरिफ पर चीन का पलटवार, दिया बड़ा झटका; अब क्या करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति?

संक्षेप: चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के सोमवार जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ कि पिछले महीने अमेरिका से सोयाबीन आयात पिछले साल के 17 लाख मीट्रिक टन से घटकर बिल्कुल शून्य रह गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के बाद से वे हर देश को टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं। विशेष रूप से भारत और चीन पर इतना दबाव बनाया कि संबंधों में खटास आ गई। ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अमेरिका को जोर का झटका दिया है। सितंबर में चीन ने अमेरिका से एक भी सोयाबीन नहीं खरीदा। नवंबर 2018 के बाद यह पहला मौका है जब आयात शून्य पर पहुंच गया, जबकि दक्षिण अमेरिकी आपूर्ति पिछले साल की तुलना में बढ़ गई, क्योंकि खरीदारों ने दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे विवाद के दौरान अमेरिकी माल को नजरअंदाज कर दिया।

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के सोमवार जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ कि पिछले महीने अमेरिका से सोयाबीन आयात पिछले साल के 17 लाख मीट्रिक टन से घटकर बिल्कुल शून्य रह गया। अमेरिकी उत्पादों पर चीन द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ और पुरानी फसल के अधिकांश सोयाबीन पहले ही बिक चुके होने के कारण यह गिरावट आई है। चीन विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक देश है। कैपिटल जिंगडू फ्यूचर्स के विश्लेषक वान चेंगजी का कहना है कि इसका मुख्य कारण टैरिफ ही है। सामान्य साल में कुछ पुरानी फसल अभी भी बाजार में उपलब्ध रहती है।

कस्टम्स डेटा के मुताबिक, सितंबर में ब्राजील से आयात पिछले साल से 29.9 प्रतिशत अधिक होकर 1.096 करोड़ मीट्रिक टन पहुंच गया, जो चीन के कुल तिलहन आयात का 85.2 प्रतिशत है। वहीं, अर्जेंटीना से आयात 91.5 प्रतिशत उछलकर 11.7 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो कुल का 9 प्रतिशत है। इस महीने चीन का सोयाबीन आयात 1.287 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंचा, जो रिकॉर्ड का दूसरा उच्चतम स्तर है।

इस शरद ऋतु की फसल से चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का एक दाना भी नहीं लिया। अमेरिकी सोयाबीन खरीदने का मौका तेजी से सिकुड़ रहा है, क्योंकि खरीदार नवंबर तक ज्यादातर ब्राजील और अर्जेंटीना से माल बुक कर रहे हैं। अर्जेंटीना में अस्थायी कर राहत ने भी इसमें मदद की है। बताया जा रहा है कि व्यापार वार्ता विफल रहती है, तो अमेरिकी किसानों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीनी मिलें दक्षिण अमेरिका से ही खरीदारी जारी रखेंगी। हालांकि, अगले साल ब्राजील की नई फसल आने से पहले बीजिंग को आपूर्ति की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

बीजिंग स्थित एग्रडार कंसल्टिंग के संस्थापक जॉनी जियांग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यापार समझौता नहीं होता, तो फरवरी-अप्रैल 2020 के बीच चीन में सोयाबीन की कमी हो सकती है। ब्राजील ने पहले ही बड़े पैमाने पर निर्यात कर दिया है, और पुरानी फसल का स्टॉक कितना बचा है, यह किसी को नहीं पता। दूसरी ओर बीजिंग-वाशिंगटन के बीच व्यापार वार्ता, नई टैरिफ धमकियों और निर्यात प्रतिबंधों के बाद फिर से रफ्तार पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्हें सोयाबीन पर समझौते का पूरा भरोसा है।