सारी हद पार कर दी; ताइवान के मुद्दे पर बात करने से इस देश पर भड़का चीन

संक्षेप: जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के ताइवान को लेकर दिखाए गए कड़े रुख पर चीन ने चिंता जताई है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि जापानी प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया ने सारी हदें पार कर दी हैं।

चीन और जापान के बीच में ताइवन को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा कि जापान की नई प्रधानमंत्री की ताइवान पर संभावित सैन्य हस्तक्षेप की टिप्पणियों ने सारी हदें पार कर दी हैं। गौरतलब है कि जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चीन की नौसैनिक नाकाबंदी या ताइवान के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई जापान की सैन्य प्रतिक्रिया का आधार हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जापानी प्रधानमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की बेवसाइट पर वांग यी ने लिखा कि जापानी प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। वांग ने कहा, "यह चौंकाने वाला है कि जापान के वर्तमान नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ताइवान मुद्दे पर सैन्य हस्तक्षेप का प्रयास करने का गलत संकेत दिया है, ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं और एक ऐसा मुद्दा उठाया, जिसे हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए था।”

जापान के साथ जारी इस तनाव के मुद्दे पर काम कर रहे विदेश मंत्री ने कहा कि जापान अगर कोई हरकत करता है, तो चीन उसका मजबूती के साथ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वह जापानी सैन्यवाद के पुनरुत्थान को रोकें।

चीन ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा खत जापानी प्रधानमंत्री के बयान से नाराज चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियों गुटेरिस को पत्र लिखकर ताकाइची द्वारा ‘अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन’ और राजनयिक मानदंडों की आलोचना की।