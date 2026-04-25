ट्रंप के नरक के द्वार वाले पोस्ट पर अब चीन ने सुनाया, जमकर लगाई लताड़, भारत पर भी बात
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को नरक का द्वार बताने वाली पोस्ट पर चीन का बयान सामने आया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि ऐसे वायरल शब्द जल्दी ही मिट जाते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन को नरक का द्वार बताने वाली पोस्ट को रिपोस्ट कर विवादों में है। भारत सरकार की तरफ से इस पोस्ट की खुली आलोचना की गई थी। अब चीन की तरफ से भी इस पर बयान आया है। चीन की तरफ से ट्रंप की बार-बार वायरल होने वाले बयान देने की प्रवृत्ति पर तंज कसते हुए कहा गया कि ऐसे बयान जल्द ही मिट जाते हैं।
भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्रंप के पोस्ट को रिपोस्ट किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "वायरल शब्द मिट जाते हैं, असली साझेदारियां नहीं मिटतीं। द्विपक्षीय संबंध आपसी सम्मान पर बनते हैं। बयानबाजी पर नहीं।" इसके बाद उन्होंने भारत और चीन के झंड़े भी लगाए।
बता दें, यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने विवादित पॉडकॉस्टर माइकल सेवेज की एक वीडियो साझा की थी। इसमें सेवेज अमेरिकी जन्मजात नागरिकता कानून का विरोध करते हुए भारत और चीन को नरक के द्वार के रूप में परिभाषित करते हैं। सेवेज के मुताबिक, भारत और चीन से आने वाले लोग अमेरिका में बच्चा पैदा करते हैं, जिसे तुरंत ही अमेरिका की नागरिका मिल जाती है। इसके बाद वह उस बच्चे के सहारे अपने बाकी के परिवार को भी अमेरिका में बुला लेते हैं।
सेवेज ने भारत और चीन जैसे देशों से आने वाले लोगों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर करार दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों की वजह से अमेरिका में श्वेत लोगों के लिए नौकरी बची ही नहीं है। जब ट्रंप ने इसे रिपोस्ट किया, तो भारत में इसका कड़ा विरोध हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर सख्त टिप्पणी देते हुए कहा था कि यह बयान “स्पष्ट रूप से जानकारी के अभाव में की गई, अनुचित और खराब स्वाद वाली” है। भारत में बढ़ते विरोध के बीच अमेरिकी दूतावास की तरफ से ट्रंप का एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि ट्रंप भारत को एक महान देश मानते हैं। जहां पर अभी एक बेहतरीन दोस्त (पीएम मोदी) शासन कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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