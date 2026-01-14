Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़China Gave Shock to America and Israel Ban Softwares Tension will Increase
चीन ने अमेरिका-इजरायल को दिया बड़ा झटका, किस पर लगाया बैन; बढ़ेगा तनाव!

चीन ने अमेरिका-इजरायल को दिया बड़ा झटका, किस पर लगाया बैन; बढ़ेगा तनाव!

संक्षेप:

ब्रॉडकॉम के मालिकाना हक वाली VMware, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और फोर्टिनेट उन अमेरिकी कंपनियों में से हैं जिनके साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर बैन लगाया गया है, जबकि चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इजरायली कंपनियों में से एक है।

Jan 14, 2026 03:56 pm ISTMadan Tiwari रॉयटर्स
China US Tension: अमेरिका के कई देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। उसमें चीन भी शामिल है। पिछले कई दशकों में दोनों देश कोविड-19, साउथ चाइना सी में चीन हस्तक्षेप, ताइवान आदि के मुद्दों पर आमने-सामने आ चुके हैं। अब चीन ने तनाव के बीच बड़ा कदम उठाया है। उसने अमेरिका के साथ-साथ इजरायल को भी झटका दिया है। उसने दोनों देशों के कई सॉफ्टवेयर्स को बैन करने का आदेश दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि चीनी अधिकारियों ने घरेलू कंपनियों से कहा है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका और इजरायल की लगभग एक दर्जन कंपनियों द्वारा बनाए गए साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दें। चीन के इस आदेश के बाद, बीजिंग के अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने की भी आशंका मंडराने लगी है।

उन्होंने बताया कि ब्रॉडकॉम के मालिकाना हक वाली VMware, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और फोर्टिनेट उन अमेरिकी कंपनियों में से हैं जिनके साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर बैन लगाया गया है, जबकि चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इजरायली कंपनियों में से एक है। सूत्रों ने बताया कि चीनी अधिकारियों ने चिंता जताई है कि यह सॉफ्टवेयर गोपनीय जानकारी इकट्ठा करके विदेश भेज सकता है। स्थिति की संवेदनशीलता के कारण सूत्रों ने अपना नाम बताने से मना कर दिया।

बता दें कि जैसे-जैसे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार और राजनयिक तनाव के बीच टेक के क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, बीजिंग पश्चिमी देशों में बनी टेक्नोलॉजी को घरेलू विकल्पों से बदलने के लिए उत्सुक रहा है। हालांकि सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को बनाने की उसकी कोशिशें सुर्खियों में रही हैं, लेकिन उसने पश्चिमी कंप्यूटर इक्विपमेंट और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को भी बदलने की कोशिश की है। चीनी एनालिस्ट्स का भी कहना है कि बीजिंग को इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि पश्चिमी उपकरणों को विदेशी ताकतें हैक कर सकती हैं।

चीन-अमेरिका में टकराव नया नहीं

चीन और अमेरिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। चीन पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है और अमेरिका उसे प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समय-समय पर विवाद छिड़ता रहता है। हाल के समय में वेनेजुएला में अमेरिका ने जब हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया था, तब भी चीन ने अमेरिका के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसे दादागिरी बताया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि अमेरिका द्वारा अपदस्थ किए गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाने पर चीन ने गहरी चिंता जताई है। चीन की सरकार ने मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की थी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

China America

