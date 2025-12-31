फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों से घेराव; क्या ताइवान पर हमला करने वाला है चीन?

संक्षेप: चीनी रक्षा मंत्रालय में अधिकारी झांग शियाओगांग ने कहा, 'हम संबंधित देशों से आग्रह करते हैं कि वे चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का भ्रम त्याग दें और अपने हितों की रक्षा करने के चीन के संकल्प को चुनौती देने से बचें।'

चीनी सेनाओं ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों से ताइवान का एक तरह से घेराव कर दिया है। वैसे तो यह सैन्य अभ्यास है जो मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान द्वीप के आसपास जारी रहा। मगर, कुछ हलकों में इसे ताइवान पर हमले की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजिंग ने इसे अलगाववादी और बाहरी हस्तक्षेप वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया है। वहीं, ताइवान ने कहा कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और चीन की सरकार को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इन सैन्य अभ्यासों को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है।

इस सैन्य अभ्यास को ताइवान को अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी हथियार बिक्री पर चीनी आक्रोश के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही, यह एक्सरसाइज जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान के बाद हो रही है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनकी सेना हस्तक्षेप कर सकती है। चीन का कहना है कि ताइवान को उसके शासन के अधीन आना होगा। चीन की सेना ने सोमवार को अपने बयान में अमेरिका और जापान का नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी पर अमेरिका से समर्थन मांगकर स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

चीन के रक्षा मंत्रालय का सख्त संदेश मंगलवार सुबह, आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से कहा कि इस दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का निष्फल होना तय है। चीन के रक्षा मंत्रालय में अधिकारी झांग शियाओगांग ने कहा, 'हम संबंधित देशों से आग्रह करते हैं कि वे चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का भ्रम त्याग दें और अपने मूल हितों की रक्षा करने के चीन के संकल्प को चुनौती देने से बचें।'