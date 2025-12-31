Hindustan Hindi News
फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों से घेराव; क्या ताइवान पर हमला करने वाला है चीन?

संक्षेप:

चीनी रक्षा मंत्रालय में अधिकारी झांग शियाओगांग ने कहा, 'हम संबंधित देशों से आग्रह करते हैं कि वे चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का भ्रम त्याग दें और अपने हितों की रक्षा करने के चीन के संकल्प को चुनौती देने से बचें।'

Dec 31, 2025 12:25 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
चीनी सेनाओं ने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों से ताइवान का एक तरह से घेराव कर दिया है। वैसे तो यह सैन्य अभ्यास है जो मंगलवार को लगातार दूसरे दिन ताइवान द्वीप के आसपास जारी रहा। मगर, कुछ हलकों में इसे ताइवान पर हमले की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजिंग ने इसे अलगाववादी और बाहरी हस्तक्षेप वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया है। वहीं, ताइवान ने कहा कि उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है और चीन की सरकार को शांति का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। 2 दिनों तक जारी रहने वाले इन सैन्य अभ्यासों को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है।

इस सैन्य अभ्यास को ताइवान को अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी हथियार बिक्री पर चीनी आक्रोश के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही, यह एक्सरसाइज जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के उस बयान के बाद हो रही है कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उनकी सेना हस्तक्षेप कर सकती है। चीन का कहना है कि ताइवान को उसके शासन के अधीन आना होगा। चीन की सेना ने सोमवार को अपने बयान में अमेरिका और जापान का नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने ताइवान की सत्तारूढ़ पार्टी पर अमेरिका से समर्थन मांगकर स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

चीन के रक्षा मंत्रालय का सख्त संदेश

मंगलवार सुबह, आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक सरकारी प्रवक्ता के हवाले से कहा कि इस दिशा में किए गए किसी भी प्रयास का निष्फल होना तय है। चीन के रक्षा मंत्रालय में अधिकारी झांग शियाओगांग ने कहा, 'हम संबंधित देशों से आग्रह करते हैं कि वे चीन को नियंत्रित करने के लिए ताइवान का उपयोग करने का भ्रम त्याग दें और अपने मूल हितों की रक्षा करने के चीन के संकल्प को चुनौती देने से बचें।'

'ताइवान पर हमला करने की तैयारी'

इस बीच, अमेरिकी सीनेटर रोजर विकर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि चीन ने ताइवान पर हमला करने की तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि चीन की तैयारी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की नाकाबंदी करने की क्षमता दिखाने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को ताइपे पर दबाव बनाने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका को ताइवान की मदद के लिए जल्दी से कदम उठाने चाहिए। इसके लिए हथियारों का उत्पादन तेज करना चाहिए, विदेशी सैन्य बिक्री को समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से दिए गए राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रमुख सैन्य मदद के लिए उपलब्ध फंडिंग को पूरी तरह लागू करना चाहिए।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
