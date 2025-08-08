चीन में चिकनगुनिया ने मचाया कोहराम, निपटने के लिए उतारने पड़ गए सैनिक और ड्रोन

चीन में चिकनगुनिया के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए लोगों से मच्छरदानी का इस्तेमाल, मच्छर से बचाव के उपाय करने और कीटाणुनाशकों के छिड़काव की सलाह दी गई है।अपने आसपास जमा पानी को नहीं हटाने पर जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है।

पड़ोसी देश चीन में 73 साल पुराना वायरस चिकनगुनिया फिर लौट आया है और इसने अब तक करीब 8000 लोगों को शिकार बना डाला है। मच्छरों के काटने से फैलने वाले इस वायरस की रोकथाम के लिए चीनी अधिकारियों को सैनिक और ड्रोन तक उतारने पड़ गए हैं। चीनी अधिकारी मच्छर जनित वायरस से लड़ने के लिए जाल का इस्तेमाल और कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। सैनिक मास्क पहनकर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं। यहाँ तक कि छिड़काव के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ऐसे बड़े मच्छर तैयार किए हैं, जो खतरनाक मच्छरों के लार्वा खा जाते हैं और तालाबों में मच्छर खाने वाली ऐसी हजारों मछलियां छोड़ी गई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस वायरस के अधिकांश मामले हांगकांग से लगभग 170 किलोमीटर (105 मील) दूर, दक्षिणी चीनी विनिर्माण केंद्र फोशान में मिले हैं। हालांकि, अधिकारियों ने बताया है कि नए मामलों की संख्या धीरे-धीरे कम होती दिख रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सीज़र लोपेज़-कैमाचो के अनुसार, यह चीन में अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा चिकनगुनिया प्रकोप प्रतीत होता है। यह वायरस संक्रमित मच्छरों द्वारा फैलता है और बुखार और जोड़ों में दर्द का कारण बन सकता है।

चीन में क्यों तेजी से फैला यह वायरस लोपेज़-कैमाचो ने एक बयान में कहा, "इस घटना को बड़ी बनाने वाली बात यह है कि चिकनगुनिया चीन की मुख्यभूमि में पहले कभी नहीं फैला था।" "इससे पता चलता है कि ज़्यादातर आबादी में पहले से कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए यह वायरस तेजी से फैल गया।"

ड्रोन के इस्तेमाल से ऐसे स्थानों की पहचान चीन के सरकारी टेलीविज़न पर कर्मचारियों को शहर की सड़कों, रिहायशी इलाकों, निर्माण स्थलों और अन्य जगहों पर कीटनाशक का छिड़काव करते हुए दिखाया गया है जहाँ लोग मच्छरों के संपर्क में आ सकते हैं। कर्मचारियों ने कार्यालय भवनों में प्रवेश करने से पहले कुछ जगहों पर भी छिड़काव किया। भारी बारिश और उच्च तापमान ने चीन में इस संकट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी वजह से मच्छरों के पनपने की अनुकूल दशा बनती है। अधिकारी ड्रोन का उपयोग करके ऐसे स्थानों की पहचान कर रहे हैं, जहां पानी जमा है और वहाँ मच्छर अंडे देते हैं।

जुर्माना लगाने की चेतावनी अधिकारियों ने उन लोगों पर भी जुर्माना लगाने की धमकी दी है जो घरों के बाहर रखे बर्तनों से पानी नहीं निकालते हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा करते हुए पाए जाने पर निवासियों पर 10,000 युआन (यानी 1.22 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनकी बिजली काटी जा सकती है। इस खतरनाक वायरस के प्रकोप के बीच, अमेरिका ने अपने नागरिकों को एक यात्रा सलाह जारी की है जिसमें उन्हें चीन के ग्वांगडोंग प्रांत, जहाँ फ़ोशान स्थित है, के साथ-साथ बोलीविया और हिंद महासागर के कुछ द्वीपीय देशों की यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का सुझाव दिया गया है।

2003 के सार्स प्रकोप के बाद से, चीन ने वायरस के प्रसार से लड़ने के लिए सख्त उपाय अपनाए हैं, जिसमें COVID-19 महामारी के दौरान सख्त रणनीति भी शामिल है। इस बार, फ़ोशान में मरीजों को कम से कम एक सप्ताह के लिए अस्पताल में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे पहले अधिकारियों ने कुछ समय के लिए दो सप्ताह का होम क्वारंटाइन लागू किया था, जिसे इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यह बीमारी लोगों के बीच नहीं फैल सकती।