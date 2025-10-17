ऐक्शन में पड़ोसी देश के राष्ट्रपति, दो करीबी टॉप जनरलों को किया बर्खास्त; देशभर में खलबली

संक्षेप: भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में निष्कासित किए गए वरिष्ठ अधिकारियों में हे वेइदोंग, चीन के नंबर दो जनरल माने जाते थे। उनके अलावा मियाओ हुआ को भी पद से हटाया गया है। ये चीनी सेना के शीर्ष राजनीतिक अधिकारी थे।

पड़ोसी देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने करीबी दो टॉप जनरलों और आठ अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामले में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना दोनों जगहों से निष्कासित कर दिया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने एक बयान में आरोप लगाया कि शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष ही वेइदोंग और जाँच के घेरे में आए आठ अन्य लोगों ने पार्टी के अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने बड़ी रकम का भ्रष्टाचार किया है।

निष्कासित किए गए वरिष्ठ अधिकारियों में हे वेइदोंग, चीन के नंबर दो जनरल माने जाते थे। उनके अलावा मियाओ हुआ को भी पद से हटाया गया है। ये चीनी सेना के शीर्ष राजनीतिक अधिकारी थे। दरअसल, चीन अपने यहां भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहा है। इसी अभियान के तहत ये अधिकारी हटाए गए हैं। यह चीनी सैन्य नेतृत्व के खिलाफ अब तक के सबसे नवीनतम भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में निशाना बनाए गए सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं।

वेइदोंग की बर्खास्तगी काफी अहम हे वेइदोंग की बर्खास्तगी काफी अहम है। चूँकि वे चीन में 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो का भी हिस्सा थे, इसलिए इस घोषणा का प्रभाव सेना से आगे तक फैलने की संभावना है। उन्हें 2022 में केंद्रीय सैन्य आयोग में पदोन्नत किया गया था, और वे महीनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं। वह पूर्व में पूर्वी थिएटर कमान के प्रमुख थे, जो ताइवान के विरुद्ध शत्रुता की स्थिति में अभियानों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संभालती है।

गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप आठ अन्य अधिकारियों में आयोग के राजनीतिक कार्य विभाग के निदेशक, मियाओ हुआ भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पिछले नवंबर में ही जाँच की जा चुकी थी। जून में ही उन्हें केंद्रीय आयोग से हटा दिया गया था। झांग ने कहा, "इन लोगों पर गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप थे।" यह घोषणा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीजिंग में एक बंद कमरे में होने वाली बैठक से कुछ दिन पहले हुई है, जिसे चौथे पूर्ण अधिवेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें अगले पाँच वर्षों के लिए देश के लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई और निष्कासन देखने को मिल सकता है, जिसमें सेंट्रल कमिटी के कई सदस्यों का औपचारिक निष्कासन भी शामिल हो सकता है।