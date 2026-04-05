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चीन ने फ्रांस के नागरिक को दे दी फांसी, क्या थी वजह; लगे गंभीर आरोप

Apr 05, 2026 04:24 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
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चीन, जो दुनिया में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने वाले देशों में से एक है, उसने कभी-कभी अपनी सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी पाए गए विदेशी नागरिकों को मौत की सजा दी है, लेकिन वह इन मौतों के आंकड़े जारी नहीं करता है।

चीन ने फ्रांस के नागरिक को दे दी फांसी, क्या थी वजह; लगे गंभीर आरोप

चीन ने रविवार को इस बात की पुष्टि की कि 2010 में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए एक फ्रांसीसी नागरिक को फांसी दे दी गई है। चीन ने कहा कि वह आरोपियों के साथ उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह बयान पेरिस द्वारा इस मामले में अदालत के रवैये की आलोचना किए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है।

अधिकारों के उल्लंघन का लगा आरोप

फ्रांस स्थित चीनी दूतावास ने 62 वर्षीय चान थाओ फौमी को फांसी दिए जाने के संबंध में एक संक्षिप्त बयान जारी किया। चान ने जेल में 20 साल बिताए थे। शनिवार को, फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसे इस बात का विशेष रूप से खेद है कि चान के बचाव पक्ष को अदालत की अंतिम सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई, जो कि उनके अधिकारों का उल्लंघन था।

चीन, जो दुनिया में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कानूनों को सख्ती से लागू करने वाले देशों में से एक है, उसने कभी-कभी अपनी सीमाओं के पार बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी पाए गए विदेशी नागरिकों को मौत की सजा दी है, लेकिन वह इन मौतों के आंकड़े जारी नहीं करता है।

चान, जिसका जन्म दक्षिणी शहर गुआंगजो में हुआ था, लेकिन बाद में उसने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी, उन 89 संदिग्धों में से एक था जिन्हें 2005 में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 2010 में उसके गृह नगर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा उसे 10 करोड़ युआन (1.5 करोड़ डॉलर) के एक नशीले पदार्थों के रैकेट में उसकी भूमिका के लिए दी गई थी, जिसके तहत चीन में बड़ी मात्रा में क्रिस्टल मेथामफेटामाइन का उत्पादन, परिवहन और व्यापार किया जाता था। चीन में मौत की सजा के लिए तय सीमा 50 ग्राम (1.8 औंस) हेरोइन या मेथामफेटामाइन है, लेकिन आमतौर पर इससे कहीं अधिक मात्रा में तस्करी करने पर ही मौत की सजा दी जाती है।

Madan Tiwari

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