चीन में भूकंप के झटके, नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास हिली धरती; क्या रही तीव्रता?

संक्षेप: चीन में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। धरती चीन के जिलिन प्रांत में हिली है, जिसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है।

चीन में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। धरती चीन के जिलिन प्रांत में हिली है, जिसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है।

शिन्हुआ के अनुसार, भूकंप चीन के शहर हुनचुन में लोकल टाइम के हिसाब से शाम 7:45 बजे आया, जिसका सेंटर 560 किलोमीटर (348 मील) की गहराई पर था।

इससे पहले, आज उत्तरी जापान के पूर्वी होक्काइडो में भी रिक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान मौसम एजेंसी के अनुसार, भूकंप नेमुरो पेनिनसुला के दक्षिण-पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है, और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।