चीन में भूकंप के झटके, नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास हिली धरती; क्या रही तीव्रता?
संक्षेप: चीन में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। धरती चीन के जिलिन प्रांत में हिली है, जिसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है।
चीन में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 रही है। धरती चीन के जिलिन प्रांत में हिली है, जिसका बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से लगता है।
शिन्हुआ के अनुसार, भूकंप चीन के शहर हुनचुन में लोकल टाइम के हिसाब से शाम 7:45 बजे आया, जिसका सेंटर 560 किलोमीटर (348 मील) की गहराई पर था।
इससे पहले, आज उत्तरी जापान के पूर्वी होक्काइडो में भी रिक्टर स्केल पर 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था। जापान मौसम एजेंसी के अनुसार, भूकंप नेमुरो पेनिनसुला के दक्षिण-पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर आया। किसी के हताहत होने या नुकसान की तुरंत कोई रिपोर्ट नहीं है, और अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है।
वहीं, जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी ने बताया कि 01:40 बजे आए भूकंप की तीव्रता उत्तरी द्वीप के कुछ हिस्सों में जापान के सात-लेवल वाले भूकंपीय पैमाने पर 5 से थोड़ी कम थी। भूकंप के झटके के बाद फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने इमरजेंसी चेतावनी जारी की, जिसमें जापानी पैमाने पर 5 तक की तीव्रता का अनुमान लगाया गया।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
