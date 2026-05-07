चीन ने पहली बार दिखाई स्टील्थ फाइटर जेट की झलक, भारत का दुश्मन देश होगा पहला खरीददार?

J-35A जहां चीनी वायुसेना के लिए है, वहीं J-35AE को खास तौर पर विदेशी बाजार के लिए 'कॉम्बैट-रेडी' फॉर्म में पेश किया गया है। चीन इसे 35 से 80 मिलियन डॉलर की कम कीमत पर ऑफर कर रहा है।

स्टील्थ फाइटर जेट्स हासिल करने के लिए दुनिया में मची होड़ के बीच चीन ने हाल ही में अपनी नई स्टील्थ फाइटर जेट 'J-35AE' की पहली झलक दिखाई है। इसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के टक्कर का माना जा रहा है। इससे पहले रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान इस जेट का दुनिया में पहला खरीदार बन सकता है। चीन के सरकारी मीडिया CCTV ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान इस जेट की झलक दिखाई।

जेट पर एविएशन इंडस्ट्री कारपोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग की गई थी जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि यह जेट्स एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले चीन द्वारा प्रदर्शित J-35A जहां चीनी वायुसेना के लिए है, वहीं J-35AE को खास तौर पर विदेशी बाजार के लिए 'कॉम्बैट-रेडी' फॉर्म में पेश किया गया है।

क्यों खास है J-35AE? चीन के मुताबिक यह फिफ्थ जेनरेशन मल्टी-रोल स्टील्थ फाइटर जेट है, जो कई नई तकनीकों से लैस है। इसकी टॉप स्पीड करीब मैक 1.8 (Mach 1.8) है और इसमें लगा AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों को लॉक करने में सक्षम है। स्टील्थ यानी दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता बनाए रखने के लिए इसमें हथियारों को विमान के अंदर रखने की सुविधा है। वहीं यह PL-15 जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा तक वार करने वाली मिसाइलों से भी लैस हो सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम लगाया गया है, जो युद्ध के दौरान दुश्मन पर सटीक वार करने और विमान को बचाने में मदद करता है।

पाकिस्तान बनेगा पहला कस्टमर? पाकिस्तान लंबे समय से इस विमान को खरीदने की जुगत में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 से ही पाकिस्तानी पायलटों के चीन में ट्रेनिंग लेने की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि पाकिस्तान 40 J-35AE विमानों के सौदे को मंजूरी दे चुका है। इसकी एक वजह इसकी कीमत है। जहां पश्चिमी देश अपने जेट्स काफी महंगे बेचते हैं, वहीं चीन इसे 35 से 80 मिलियन डॉलर की कम कीमत पर ऑफर कर रहा है। हालांकि, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से इन खबरों को केवल अटकलें बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत या 2027 तक इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है।