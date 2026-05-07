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चीन ने पहली बार दिखाई स्टील्थ फाइटर जेट की झलक, भारत का दुश्मन देश होगा पहला खरीददार?

May 07, 2026 11:37 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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J-35A जहां चीनी वायुसेना के लिए है, वहीं J-35AE को खास तौर पर विदेशी बाजार के लिए 'कॉम्बैट-रेडी' फॉर्म में पेश किया गया है। चीन इसे 35 से 80 मिलियन डॉलर की कम कीमत पर ऑफर कर रहा है।

चीन ने पहली बार दिखाई स्टील्थ फाइटर जेट की झलक, भारत का दुश्मन देश होगा पहला खरीददार?

स्टील्थ फाइटर जेट्स हासिल करने के लिए दुनिया में मची होड़ के बीच चीन ने हाल ही में अपनी नई स्टील्थ फाइटर जेट 'J-35AE' की पहली झलक दिखाई है। इसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के टक्कर का माना जा रहा है। इससे पहले रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान इस जेट का दुनिया में पहला खरीदार बन सकता है। चीन के सरकारी मीडिया CCTV ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान इस जेट की झलक दिखाई।

जेट पर एविएशन इंडस्ट्री कारपोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग की गई थी जिससे यह संकेत देने की कोशिश की गई कि यह जेट्स एक्सपोर्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले चीन द्वारा प्रदर्शित J-35A जहां चीनी वायुसेना के लिए है, वहीं J-35AE को खास तौर पर विदेशी बाजार के लिए 'कॉम्बैट-रेडी' फॉर्म में पेश किया गया है।

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क्यों खास है J-35AE?

चीन के मुताबिक यह फिफ्थ जेनरेशन मल्टी-रोल स्टील्थ फाइटर जेट है, जो कई नई तकनीकों से लैस है। इसकी टॉप स्पीड करीब मैक 1.8 (Mach 1.8) है और इसमें लगा AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों को लॉक करने में सक्षम है। स्टील्थ यानी दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता बनाए रखने के लिए इसमें हथियारों को विमान के अंदर रखने की सुविधा है। वहीं यह PL-15 जैसी लंबी दूरी की हवा से हवा तक वार करने वाली मिसाइलों से भी लैस हो सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम लगाया गया है, जो युद्ध के दौरान दुश्मन पर सटीक वार करने और विमान को बचाने में मदद करता है।

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पाकिस्तान बनेगा पहला कस्टमर?

पाकिस्तान लंबे समय से इस विमान को खरीदने की जुगत में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 से ही पाकिस्तानी पायलटों के चीन में ट्रेनिंग लेने की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा है कि पाकिस्तान 40 J-35AE विमानों के सौदे को मंजूरी दे चुका है। इसकी एक वजह इसकी कीमत है। जहां पश्चिमी देश अपने जेट्स काफी महंगे बेचते हैं, वहीं चीन इसे 35 से 80 मिलियन डॉलर की कम कीमत पर ऑफर कर रहा है। हालांकि, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से इन खबरों को केवल अटकलें बताया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत या 2027 तक इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है।

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ऑपरेशन सिंदूर से डरा पाकिस्तान

दिलचस्प बात यह है कि चीन ने इस जेट को 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली सालगिरह के समय लॉन्च किया है। बीते साल भारत ने 7 मई को यह ऑपरेशन शुरू कर ना सिर्फ आतंक की कमर तोड़ी थी, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। वहीं भारत के S-400 सिस्टम ने पाक के हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया था। इसके बाद अब पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन के इस स्टील्थ जेट और KJ-500 जैसे आधुनिक विमानों पर अपनी नजरें टिकाए हुए है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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