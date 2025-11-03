चीन कर रहा न्यूक्लियर टेंस्टिंग; ट्रंप के 'विस्फोटक' दावे पर बीजिंग से आया रिएक्शन, जानें क्या कहा

संक्षेप: चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप का सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है।

चीन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आरोप का सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि वह एक 'जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र' है। बीजिंग ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा 'आत्मरक्षा आधारित परमाणु नीति' का पालन करता रहा है और परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करता आया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, ट्रंप ने रविवार को दावा किया था कि रूस और चीन जैसे देश भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनकी जनता को इसकी भनक तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी इसी तरह की कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैं अकेला ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो परीक्षण से परहेज करे। सीबीएस के '60 मिनट्स' शो में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस परीक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है, लेकिन वे इसे सार्वजनिक नहीं करते। इस कड़ी में उन्होंने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे अन्य देशों का भी जिक्र किया।

सीबीएस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास किसी अन्य देश से कहीं ज्यादा परमाणु हथियार हैं। मुझे लगता है कि हमें परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाने चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से बात की है। उन्होंने आगे बताया कि अमेरिका के पास 'पूरी दुनिया को 150 बार तबाह करने' की क्षमता वाले परमाणु हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस के पास भी भारी संख्या में हथियार हैं, जबकि चीन के पास भी काफी संख्या में हो सकते हैं।

ट्रंप का परमाणु परीक्षण निर्देश बताते चलें कि ट्रंप ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपनी बैठक से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अमेरिका में परीक्षण शुरू करने की योजना का पहला संकेत दिया था। ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अमेरिका के पास किसी अन्य राष्ट्र से अधिक परमाणु हथियार हैं। यह सब मेरे पहले कार्यकाल में ही हासिल हुआ, जिसमें मौजूदा हथियारों का पूरा आधुनिकीकरण और अपग्रेड शामिल था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन तीसरे स्थान पर। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए, मैंने रक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह हमारे परमाणु हथियारों का भी समकक्ष परीक्षण तत्काल शुरू करे।