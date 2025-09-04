साजिश रच रहा चीन, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन-किम को बुलाने पर लगाया था बड़ा इल्जाम; क्या बोला ड्रैगन?
चीन ने हाल ही में भव्य सैन्य परेड में अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया था। इस परेड में मुख्य आकर्षण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रहे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया था।
चीन ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर सैन्य परेड में इन नेताओं को बुलाकर US के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पुतिन और किम का नाम लेते हुए चीन पर यह इल्जाम लगाया था। हालांकि अब चीन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है।
चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के 80 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विदेशी मेहमानों को बुलाया गया था और इसके पीछे कोई और मकसद नहीं था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने एक बयान में कहा, "यह सैन्य परेड इतिहास को याद रखने, शहीदों की स्मृति को संजोने, शांति बनाए रखने और भविष्य का निर्माण करने के लिए शांतिप्रिय देशों और लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए आयोजित की गई थी।" बयान में आगे कहा गया, “किसी देश के साथ चीन के राजनयिक संबंध कभी भी किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं होता।”
वहीं एक यूरोपीय अधिकारी ने भी परेड की आलोचना की थी। इस पर जवाब देते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा, "यूरोपीय संघ के अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों वैचारिक पूर्वाग्रह से भरी हैं। ऐसे बयान बेहद भ्रामक और पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि लोग अपने पूर्वाग्रह और अहंकार को ऊपर उठेंगे देंगे।"
पुतिन ने बताया हास्यास्पद
रूस ने भी इस तरह के आरोपों को खारिज किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बारे में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप के आरोपों को हास्यास्पद तक कह दिया। पुतिन ने कहा मजाकिया अंदाज में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है।
डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था?
ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट में ट्रंप ने चीन को संबोधित करते हुए कहा था, "आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें।" उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा कि अमेरिका को चीन को उसकी आजादी सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, "मैंने कल रात शी जिनपिंग का भाषण देखा। राष्ट्रपति शी मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे लगा कि कल रात के भाषण में अमेरिका का जिक्र होना चाहिए था क्योंकि हमने चीन की बहुत मदद की है।"
