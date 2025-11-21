सोने के पीछे क्यों पड़ा चीन, ड्रैगन का शातिर प्लान बढ़ा रहा भाव? आखिर कहां खड़ा है भारत

संक्षेप: चीन का सोना प्लान 'शातिर' है- ये न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा, बल्कि वैश्विक बाजार को हिला रहा। सोना आता कहां से है? और सबसे बड़ा सवाल- भारत इस रेस में कहां खड़ा है? समझिए

सोना- यह चमकदार पीली धातु सदियों से राजाओं, व्यापारियों और अब देशों की ताकत का प्रतीक रही है। लेकिन आजकल ये सोना सिर्फ गहनों या निवेश का साधन नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक युद्ध का हथियार बन चुका है। 2025 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं- प्रति औंस 4,000 डॉलर के पार! आज 21 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक तोला सोने (24 कैरेट) की कीमत 1,26,035 रुपये है।

सोने की बढ़ती कीमत के पीछे चीन का बड़ा हाथ है। ड्रैगन यानी चीन पिछले दो सालों से धड़ाधड़ सोना खरीद रहा है। यहां रोचक बात ये है कि चीन ने जितना सोना मार्केट को बताया है उससे कई गुना ज्यादा खरीदा है। अब सवाल ये है कि- चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ये महज निवेश है या कोई गहरा 'शातिर प्लान'? सोना आता कहां से है? और सबसे बड़ा सवाल- भारत इस रेस में कहां खड़ा है? आइए, विस्तार से समझते हैं।

सोने: स्थिरता का प्रतीक सोना कोई नई खोज नहीं। प्राचीन काल से ही ये धन का प्रतीक रहा। 19वीं सदी में 'गोल्ड स्टैंडर्ड' सिस्टम आया, जहां देशों की मुद्राएं सोने से जुड़ी हुई थीं। अमेरिका ने 1900 में इसे अपनाया, जिससे डॉलर की वैल्यू सोने से तय होती थी। लेकिन 1933 में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका ने इसे छोड़ दिया और 1971 में निक्सन ने पूरी तरह खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सोना खरीदने-बेचने से अर्थव्यवस्था लचीली नहीं रहती।

फिर भी, देश सोना क्यों रखते हैं? तीन मुख्य वजहें: विविधीकरण: मुद्रा (जैसे डॉलर) के उतार-चढ़ाव से बचाव रहता है। सोना 'सेफ हेवन' है यानी महंगाई या संकट में इसकी कीमत बढ़ती है।

भू-राजनीतिक ताकत: सोना बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लिया जा सकता है। ये देश को 'क्रेडिबल' यानी विश्वसनीय बनाता है।

डॉलर पर निर्भरता कम करना: खासकर उभरते देश जैसे भारत, रूस और चीन डॉलर पर निर्भरता कम करने का इरादा रखते हैं। 2008 की वैश्विक मंदी और 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्रीय बैंक सोना खरीदने लगे। विश्व गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, 2022-2024 में केंद्रीय बैंकों ने 3000 टन से ज्यादा सोना खरीदा। यह पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है। चीन का ये 'सोना जुनून' इसी इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इसमें एक शातिर चाल है।

चीन का सोना लालच: आंकड़े जो चौंकाते हैं चीन का पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) 2023 से आक्रामक खरीदारी पर उतर आया। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 तक चीन के पास 2303 टन सोना है। यह चीन के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 7.7 फीसदी है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं, असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 2024 में चीन की केंद्रीय बैंक ने गुप्त रूप से 570 टन सोना खरीदा और कुल होल्डिंग 5000 टन के पार है। 2025 में अब तक 24 टन की घोषित खरीदारी हो चुकी है।

चीन ने सितंबर में जोड़ा 15 टन सोना, वैश्विक केंद्रीय बैंकों की खरीद तेज- गोल्डमैन सैक्स गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के अनुसार, चीन ने इसी साल सितंबर में अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अनुमानित 15 टन सोना जोड़ा है, जो गर्मियों की सुस्ती के बाद वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में आई तेजी को दर्शाता है। यह आंकड़ा चीन द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित 1.24 टन की तुलना में कहीं अधिक है। विश्लेषक लीना थॉमस सहित गोल्डमैन सैक्स के विशेषज्ञों का कहना है कि सितंबर में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 64 टन सोना खरीदा, जो पिछले महीने की तुलना में तीन गुना से अधिक है। बैंक का अनुमान है कि नवंबर में भी यह खरीदारी जारी है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि हम यह देखते रहेंगे कि केंद्रीय बैंक भू-राजनीतिक और वित्तीय जोखिमों से बचाव के लिए सोने में अपने भंडार को विविधीकृत कर रहे हैं। यह एक बहुवर्षीय ट्रेंड है।

खरीद से कम बताते हैं बैंक पिछले तीन वर्षों में सोने की कीमतों में आई तेज वृद्धि में केंद्रीय बैंकों की खरीदारी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। अक्टूबर में सोना 4,380 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था, हालांकि हाल के हफ्तों में कीमतों में कुछ गिरावट देखी गई है। केंद्रीय बैंक अक्सर अपनी वास्तविक खरीदारी को कम रिपोर्ट करते हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र में पारदर्शिता कम रहती है। इसके बावजूद, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि यह प्रवृत्ति आगामी वर्षों में जारी रहेगी।

सोने की कीमत में आएगा और उछाल बैंक का यह भी कहना है कि सोने की कीमतें अगले वर्ष के अंत तक 4,900 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। इसका कारण केंद्रीय बैंकों की निरंतर मांग और फेडरल रिजर्व की आसान मौद्रिक नीति के बीच निजी निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी है। सोने की वैश्विक मांग में यह तेजी आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना है।

क्यों? चीन का प्लान साफ है: डॉलर से दूरी: अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और भारी टैरिफ ने चीन को डॉलर पर निर्भरता कम करने पर मजबूर किया। चीन के पास 3.6 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी भंडार हैं, लेकिन ज्यादातर डॉलर में ही है। सोना खरीदकर वो 'डी-डॉलरीकरण' कर रहा है। BRICS देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के साथ मिलकर नई मुद्रा सिस्टम बनाने का सपना भी देख रहा है।

भू-राजनीतिक जोखिम: रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने सिखाया कि फाइनेंशियल एसेट्स जब्त हो सकते हैं। सोना फिजिकल एसेट है-कोई जब्त नहीं कर सकता।

अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना: चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक है, लेकिन आयात भी करता है। ये खरीदारी RMB (चीनी युआन) को वैश्विक मुद्रा बनाने में मदद करेगी।

चीन ने 2024 में 1,225 टन सोना आयात किया, लेकिन 2025 की पहली तिमाही में ये गिरकर 73 टन रह गया। इसकी वजह बढ़ती कीमतें थीं। चीन मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से सोना खरीदता है।

बढ़ते दाम: चीन का 'शातिर' हाथ 2025 में सोना 50% महंगा हो गया- 4,000 डॉलर/औंस। क्यों? क्योंकि चीन की खरीदारी ने डिमांड बढ़ाई। वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट कहते हैं कि चीन गोल्ड प्राइस को रूफ पर ले जा रहा है। चीनी बैंक की 11 महीने की लगातार खरीदारी ने कीमतों को ऊंचाई पर पहुंचाया। साथ ही, जियोपॉलिटिकल टेंशन (मिडिल ईस्ट, यूक्रेन), कमजोर डॉलर और महंगाई ने आग में घी डालने का काम किया।

विश्व गोल्ड काउंसिल के अनुसार, 2025 में केंद्रीय बैंक 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदेंगे। इसें अकेले चीन का योगदान? 20-25% रह सकता है। ये 'शातिर प्लान' है क्योंकि चीन सस्ते में खरीदकर कीमतें ऊंची कर रहा है, जो दूसरे देशों के लिए महंगा सौदा बन गया।

सोना आता कहां से? सप्लाई चेन की झलक एक अनुमान के मुताबिक, दुनिया में सालाना 5000 टन सोना निकलता है। चीन 400 टन खुद उत्पादित करता है, बाकी आयात करता है। 2024-25 में मुख्य स्रोत:

खनन: दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया।

आयात: स्विट्जरलैंड (रिफाइनिंग हब), UK (लंदन गोल्ड मार्केट)।

री-साइक्लिंग: पुराने गहने पिघलाकर। लेकिन चीन की डिमांड इतनी कि सप्लाई टाइट हो गई। 2024 में चीन ने 270 टन आयात किया, लेकिन 2025 में कीमतों से इंपोर्ट 14% गिरा। |

भारत की स्थिति: तेजी से दौड़, लेकिन पीछे भारत सोने का दीवाना देश है। सोने का रंग भारत की सांस्कृतिक धरोहर से लेकर आर्थिक रणनीति तक हर जगह चमकता है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व्स यानी भंडार मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारी मांग ने आयात को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2025 में भारत के सोने के भंडार ने नया इतिहास रचा है। आरबीआई के पास अब 880 टन सोना है, जो दुनिया में सातवें सबसे बड़े होल्डिंग्स को दर्शाता है। यह आंकड़ा सितंबर 2025 तक का है। लेकिन असली कहानी प्राइस की है: सोने की कीमतों में 65 फीसदी की तेजी से रिजर्व्स का मूल्य 102.3 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 15% है। एक दशक पहले यह महज 7 फीसदी थी।

आरबीआई ने 2025 में सोने की खरीदारी धीमी की है। विश्व गोल्ड काउंसिल के अनुसार, आरबीआई ने अप्रैल-सितंबर में 0.6 टन सोना जोड़ा, और कुल होल्डिंग्स 880.2 टन पहुंच गईं। यह रणनीति डॉलर पर निर्भरता कम करने और महंगाई से बचाव की है। आरबीआई ने 2023 से अब तक 274 टन सोना घर लाया है। अब 575.8 टन सोना घरेलू तिजोरियों (नागपुर और मुंबई) में है, बाकी विदेशी बैंकों (बैंक ऑफ इंग्लैंड, बीआईएस) के पास।